СМИ о праймериз "Ликуда": в списке Нетаниягу нет Эдельштейна, Саара и Барката

В воскресенье, 3 февраля, газета "Исраэль а-Йом" опубликовала список кандидатов на праймериз в "Ликуде", которых рекомендует поддержать премьер-министр Биньямин Нетаниягу.

Согласно опубликованной информации, этот список возглавляет депутат Кнессета Амир Охана. На втором месте министр по делам культуры и спорта Мири Регев, а на третьем министр туризма Ярив Левин. Далее следуют: Исраэль Кац, Юваль Штайниц, Офир Акунис, Ципи Хотовели, Давид Амсалем, Давид Битан, Йоав Галант, Мики Зоар, Зеэв Элькин, Гилад Эрдан и Гила Гамлиэль.

В списке рекомендованных нет спикера Кнессета Юлия Эдельштейна, министра связи Аюба Кары, бывшего министра Гидеона Саара и бывшего мэра Иерусалима Нира Барката.

Из "Ликуда" передали: "В настоящий момент нет списка рекомендованных премьер-министром Биньямином Нетаниягу. Любые публикации на эту тему ни на чем не основаны и являются не более чем спекуляцией". Журналист Йегуда Шлезингер, опубликовавший сообщение, назвал это опровержение фейковым.

Аюб Кара заявил в интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ", что получил обещание от премьер-министра Биньямина Нетаниягу быть назначенным на министерский пост без связи с тем, какое место получит на праймериз. "После выборов я обязательно сообщу, кто именно пытался меня политически уничтожить", – заявил Кара.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил: "Мой список рекомендаций на праймериз состоит из всех действующих депутатов от партии Ликуд. Все достойны, поэтому я расширил общеизраильский список. Я полагаюсь на членов партии Ликуд, что они выберут самых достойных кандидатов из этого отличного списка".

Праймериз в "Ликуде" пройдут 5 февраля. 120 тысяч членов партии должны будут избрать 12 кандидатов из общего списка, а за кандидатов от регионов голосуют только члены ЦК.

В общеизраильском списке баллотируются и кандидаты на репатриантское место. Основными кандидатами являются Авраам Нагоса и Михаил Лобовиков. Общее число русскоязычных членов партии составляет примерно десять тысяч человек.

2 февраля премьер-министр Биньямин Нетаниягу обратился к членам "Ликуда" с просьбой предоставить ему возможность кооптировать в предвыборный список трех человек.

"Мы находимся на пороге тяжелейшей кампании. Левые и пресса прикладывают гигантские усилия, стремясь привести к смене власти. Мы обязаны быть готовыми, – говорится в письме премьер-министра. – В связи с ожидающимися альянсами на левом фланге, цель которых свергнуть правительство "Ликуда", я прошу вас дать мне возможность кооптировать в предвыборный список трех человек: на 21, 28 и 36 места".

Отметим, что право на кооптацию на 21-е место премьер-министр уже получил от ЦК "Ликуда". Поэтому сейчас речь идет о получении права на кооптацию еще двух человек.

Члены партии должны будут проголосовать по этой просьбе Нетаниягу в ходе праймериз. Если просьба Нетаниягу будет удовлетворена, представитель репатриантов, который должен занять 28 место, переместится ниже.

В политической системе предполагают, что Нетаниягу хочет оставить себе возможность заключить союз с какими-либо партиями правого лагеря. В качестве одной из таких партий называют "Байт Иегуди", лидер которой пока неизвестен (напомним, что вскоре после объявления досрочных выборов Нафтали Беннет и Айелет Шакед вышли из "Байт Иегуди" и идут на выборы собственным списком – ЦАЛАШ).

Из национально-религиозной партии передали: "Партия "Байт Иегуди" проводит серьезную подготовку к выборам главы партии и списка депутатов для того, чтобы быть сильной и влиятельной структурой, не для того чтобы превращаться в дочернюю партию "Ликуда"".





