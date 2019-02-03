18+
3 февраля 2019 г.
последняя новость: 15:42
ИГ ? скорее жив, чем мертв
Лапид: объединяться или нет
На любимом курорте израильтян тесно
5 самых горячих модных трендов этой зимы
История - не инструмент воспитания
Лапид не готов быть вторым
Еврейская душа
Ганц стал конкурентом Лапида
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
15:42 Налоговое управление объявило забастовку
15:03 В связи с пожаром перекрыто движение транспорта по шоссе номер 6 к югу от развязки Эяль
14:58 Сократится минимальный срок содержания в приютах кошек и собак
13:53 Начались работы по строительству надземного забора на границе с Газой
13:11 Задержаны подозреваемые в контрабанде 2,5 литров "наркотика изнасилования"
13:06 ДТП в Иерусалиме: восемь пострадавших
12:05 Задержаны подозреваемые в "новогоднем" убийстве в Бат-Яме
11:38 Предотвращена попытка теракта в Хевроне
10:03 Журналист Евгений Сова присоединился к списку партии "Наш дом Израиль"
09:42 Полиция обнаружила в Тель-Авиве плантацию конопли и конфисковала более 100 кг каннабиса
Загрузка...
В Израиле

СМИ о праймериз "Ликуда": в списке Нетаниягу нет Эдельштейна, Саара и Барката

время публикации: 08:26 | последнее обновление: 08:55 блог версия для печати фото
СМИ о праймериз "Ликуда": в списке Нетаниягу нет Эдельштейна, Саара и Барката
Биньямин Нетаниягу и Мири Регев
Ярив Левин и Амир Охана

В воскресенье, 3 февраля, газета "Исраэль а-Йом" опубликовала список кандидатов на праймериз в "Ликуде", которых рекомендует поддержать премьер-министр Биньямин Нетаниягу.

Согласно опубликованной информации, этот список возглавляет депутат Кнессета Амир Охана. На втором месте министр по делам культуры и спорта Мири Регев, а на третьем министр туризма Ярив Левин. Далее следуют: Исраэль Кац, Юваль Штайниц, Офир Акунис, Ципи Хотовели, Давид Амсалем, Давид Битан, Йоав Галант, Мики Зоар, Зеэв Элькин, Гилад Эрдан и Гила Гамлиэль.

В списке рекомендованных нет спикера Кнессета Юлия Эдельштейна, министра связи Аюба Кары, бывшего министра Гидеона Саара и бывшего мэра Иерусалима Нира Барката.

Из "Ликуда" передали: "В настоящий момент нет списка рекомендованных премьер-министром Биньямином Нетаниягу. Любые публикации на эту тему ни на чем не основаны и являются не более чем спекуляцией". Журналист Йегуда Шлезингер, опубликовавший сообщение, назвал это опровержение фейковым.

Аюб Кара заявил в интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ", что получил обещание от премьер-министра Биньямина Нетаниягу быть назначенным на министерский пост без связи с тем, какое место получит на праймериз. "После выборов я обязательно сообщу, кто именно пытался меня политически уничтожить", – заявил Кара.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил: "Мой список рекомендаций на праймериз состоит из всех действующих депутатов от партии Ликуд. Все достойны, поэтому я расширил общеизраильский список. Я полагаюсь на членов партии Ликуд, что они выберут самых достойных кандидатов из этого отличного списка".

Праймериз в "Ликуде" пройдут 5 февраля. 120 тысяч членов партии должны будут избрать 12 кандидатов из общего списка, а за кандидатов от регионов голосуют только члены ЦК.

В общеизраильском списке баллотируются и кандидаты на репатриантское место. Основными кандидатами являются Авраам Нагоса и Михаил Лобовиков. Общее число русскоязычных членов партии составляет примерно десять тысяч человек.

2 февраля премьер-министр Биньямин Нетаниягу обратился к членам "Ликуда" с просьбой предоставить ему возможность кооптировать в предвыборный список трех человек.

"Мы находимся на пороге тяжелейшей кампании. Левые и пресса прикладывают гигантские усилия, стремясь привести к смене власти. Мы обязаны быть готовыми, – говорится в письме премьер-министра. – В связи с ожидающимися альянсами на левом фланге, цель которых свергнуть правительство "Ликуда", я прошу вас дать мне возможность кооптировать в предвыборный список трех человек: на 21, 28 и 36 места".

Отметим, что право на кооптацию на 21-е место премьер-министр уже получил от ЦК "Ликуда". Поэтому сейчас речь идет о получении права на кооптацию еще двух человек.

Члены партии должны будут проголосовать по этой просьбе Нетаниягу в ходе праймериз. Если просьба Нетаниягу будет удовлетворена, представитель репатриантов, который должен занять 28 место, переместится ниже.

В политической системе предполагают, что Нетаниягу хочет оставить себе возможность заключить союз с какими-либо партиями правого лагеря. В качестве одной из таких партий называют "Байт Иегуди", лидер которой пока неизвестен (напомним, что вскоре после объявления досрочных выборов Нафтали Беннет и Айелет Шакед вышли из "Байт Иегуди" и идут на выборы собственным списком – ЦАЛАШ).

Из национально-религиозной партии передали: "Партия "Байт Иегуди" проводит серьезную подготовку к выборам главы партии и списка депутатов для того, чтобы быть сильной и влиятельной структурой, не для того чтобы превращаться в дочернюю партию "Ликуда"".



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 февраля 2019 г.
Нетаниягу хочет кооптировать в предвыборный список "Ликуда" трех человек





  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 3 февраля 2019 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2019