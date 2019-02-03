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В Израиле

СМИ: до выборов Нетаниягу планирует встретиться с Путиным

время публикации: 07:22 | последнее обновление: 07:30 блог версия для печати фото
Биньямин Нетаниягу и Владимир Путин
Биньямин Нетаниягу и Дональд Трамп
Виктор Орбан и Биньямин Нетаниягу

До проведения досрочных выборов в Кнессет 21-го созыва (намеченных на 9 апреля) премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу планирует вновь встретиться с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Ynet. Дата и место встречи пока не называются.

Встреча с Путиным будет одной из многих в ряду встреч с мировыми лидерами, намеченных Нетаниягу на предвыборный период. В частности, упоминаются запланированные поездки премьер-министра Израиля в Индию (11-12 февраля), на саммит по иранской угрозе в Варшаве (13-14 февраля), на конференцию по международной безопасности в Мюнхене (15-17 февраля, на конференцию AIPAC в США и переговоры с Дональдом Трампом в Белом доме (24-26 марта).

Кроме того, 19 февраля израильский лидер должен принять в Иерусалиме саммит форума Вышеградской четверки с участием с участием премьер-министра Словакии Петера Пеллегрини, главы правительства Чехии Андрея Бабиша, лидера Польши Матеуша Моравецкого и венгерского премьера Виктора Орбана. 26 февраля в Израиль прибудет президент Либерии Джордж Веа. Также на конец февраля запланирован визит в Израиль президента Австрии Александра ван дер Беллена.

Отметим, что пресс-служба Кремля пока не подтверждает согласование встречи Путина и Нетаниягу. На прошлой неделе Израиль посетили спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев и заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин, они встречались с Нетаниягу и, возможно, на этой встрече поднимался вопрос о визите израильского лидера в Москву или переговорах с Путиным в другом формате.

С сентября 2015-го, когда Россия начала военную операцию в Сирии, поддержав режим Башара Асада и закрепившись на военных базах в Хмеймиме и Тартусе, Нетаниягу и Путин встречались 10 раз: в Москве, в Сочи, в Париже.

После 17 сентября 2018 года, когда сирийские ПВО, отражая израильский авиаудар, сбили российский самолет-разведчик Ил-20, а Москва возложила ответственность на Израиль, Нетаниягу и Путин встречались только на полях парижской конференции (11 ноября). В начале декабря Биньямин Нетаниягу объявлял, что планируется очередная встреча с президентом России, но пока остается неясным, когда и где состоятся эти переговоры.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 31 января 2019 г.
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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 21 декабря 2018 г.
"Исраэль а-Йом": Израиль и арабские страны договорились с Россией об обуздании иранцев в Сирии
// NEWSru.co.il // В Израиле // 9 декабря 2018 г.
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