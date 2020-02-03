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NEWSru.co.il :: В Израиле3 февраля 2020 г., 07:10

Нетаниягу вместе с главой "Мосада" отправился с однодневным визитом в Уганду

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Нетаниягу отправляется с однодневным визитом в Уганду

В понедельник, 3 февраля, премьер-министр Биньямин Нетаниягу отправился с однодневным визитом в Уганду. Там он встретится с президентом государства Йовере Мусевени, а также с главами некоторых других государств региона, список которых не публикуется.

Главу правительства в этой поездке сопровождает его супруга Сара Нетаниягу.

Как сообщает журналист Барак Равид, вместе с Нетаниягу в Уганду вылетел глава "Мосада" Йоси Коэн, который, как правило, не сопровождает премьер-министра в зарубежных поездках.

Перед отлетом премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил: "Я вновь отправляюсь с визитом в Африку. Это мой пятый визит туда за последние три с половиной года. Речь идет о создании связей, крайне важных с экономической, политической и оборонной точки зрения. Мы постоянно укрепляем связи с государствами Африки. Сегодня я лечу в Уганду. Мы укрепляем отношения с этой страной. Надеюсь, что в конце дня у нас будут очень хорошие новости для государства Израиль".

В 2016 году Нетаниягу принимал участие в церемониях в Уганде, посвященных сорокалетию операции по освобождению заложников в Энтеббе. В ходе той операции погиб Йонатан Нетаниягу, брат премьер-министра.

В последние годы Израиль предпринимал активные шаги для установления дипломатических отношений c мусульманскими государства в Африке такими как Мали, Нигер и Судан.

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