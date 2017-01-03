Заседание суда по забастовке учителей состоится в 7:00 часов утра

В 07:00 часов утра вторника, 3 января, состоится заседание Тель-Авивского окружного суда по трудовым конфликтам, на котором будет рассмотрен иск министерства просвещения с требованием отменить забастовку воспитателей детских садов и учителей младших классов.

Ранее объединение учителей распространило заявление о проведении 3 января предупредительной забастовки. В рамках забастовочных санкций занятия в детских садах, начальных и средних школах начнутся в 11:00.

В региональных советах занятия начнутся как обычно, однако закончатся на три часа раньше. Занятия в школах для детей со специальными потребностями будут проводиться по обычному расписанию.

Учителя сообщили, что забастовка объявлена в знак протеста против невыполнения обещаний минпросом, согласно которым вычеты из зарплат педагогов не будут превышать 5%.

Министерства образования и финансов, участвующие в переговорах с учителями, назвали безответственными решение профсоюза учителей под руководством Яфы Бен-Давид о начале забастовки. Пресс-служба министерства просвещения распространила заявление, в котором говорится, что дети, их родители, учителя расплачиваются за борьбу, которая ведется внутри профсоюзной организации педагогов. При этом в минфине и в министерстве образования подчеркивают, что рабочие отношения должны строиться на взаимном доверии и взаимопонимании, а не на шантаже.