2-й канал ИТВ: полиция расследует жалобу против министра Цахи Анегби

По информации 2-го канала ИТВ, несколько месяцев назад полиция начала расследование жалобы, поданной на министра регионального сотрудничества Цахи Анегби.

По данным телеканала, семья, арендовавшая квартиру у 91-летней Геулы Коэн, матери министра, перестала вносить арендную плату, а также отказывалась освободить жилплощадь. Конфликт попытался уладить Цахи Анегби. Однако на следующий день после его визита жильцы подали на него жалобу в полицию, заявив, что он едва не выломал дверь в квартиру, а также угрожал им.

2-й канал сообщил, что спустя несколько дней жильцы отозвали жалобу из полиции и комиссии Кнессета, а также принесли извинения министру. По словам адвоката жильцов, они подписали мировое соглашение с Цахи Анегби и его матерью, обязавшись выехать из квартиры.

Вместе с тем, сообщает 2-й канал, несколько дней назад жильцы были приглашены для беседы со следователями "Лахав-433", поскольку, как стало известно телеканалу, расследование жалобы против Цахи Анегби продолжается.