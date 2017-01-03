Вылет самолета компании "Эль-Аль" был задержан на три часа из-за сбежавшей кошки

Во вторник, 3 января, рейс авиакомпании "Эль-Аль" вылетел из Израиля в Нью-Йорк с трехчасовой задержкой из-за ЧП, произошедшего во время погрузки багажа.

По информации сайта Nana10, во время погрузки багажа в самолет, грузчики услышали мяуканье, а затем обнаружили пустую клетку. В течение трех часов продолжались поиски беглеца, но они не увенчались успехом. Работники компании пришли к выводу, что кошке удалось сбежать не только из своей клетки, но и из самолета.

В администрации "Эль-Аля" заявляют, что компания строго следует инструкциям по обеспечению безопасности, и самолет вылетел в Нью-Йорк только после того, как были выполнены все необходимые процедуры.



