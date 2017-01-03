3 января 2017 г.
последняя новость: 22:58
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
22:58 Дери, Лицман и Гафни настаивают на закрытии магазинов в Тель-Авиве по субботам
22:24 Нетаниягу: "Необходимо предотвратить принятие еще одной антиизраильской резолюции в СБ ООН"
21:41 2-й канал ИТВ: полиция расследует жалобу против министра Цахи Анегби
20:44 Завтра в Иерусалиме состоится забастовка водителей компании "Эгед"
20:20 СМИ: в конце недели Нетаниягу будет допрошен повторно
19:48 Вылет самолета компании "Эль-Аль" был задержан на три часа из-за сбежавшей кошки
18:44 В Бейт-Шеане обнаружено тело молодого мужчины
17:45 Подозрение на теракт в районе КПП "Гильбоа": есть раненые
17:37 Железнодорожное сообщение между центром и севером будет прервано на четыре дня
17:13 В Калансуа тяжело ранен ножом 50-летний мужчина
В Израиле

Нетаниягу: "Необходимо предотвратить принятие еще одной антиизраильской резолюции в СБ ООН"

время публикации: 22:24 | последнее обновление: 22:24 блог версия для печати фото
Нетаниягу: "Необходимо предотвратить принятие еще одной антиизраильской резолюции в СБ ООН"

Во вторник, 3 января, в МИДе Израиля состоялась конференция, на которой выступил глава правительства Биньямин Нетаниягу. Обращаясь к дипломатам, он сообщил, что они должны предотвратить принятие еще одной антиизраильской резолюции в СБ ООН.

Биньямин Нетаниягу отметил, что ближневосточная конференция, которая пройдет в ближайшие дни в Париже, бессмысленна. Однако, по его словам, имеются признаки, что после конференции будут предприниматься попытки провести ее решения через Совет Безопасности ООН. "Поэтому наша первоочередная задача - предотвратить еще одну резолюцию Совета Безопасности ООН, а также предотвратить принятие "квартетом" антиизраильских решений. Для этого предпринимаются большие политические усилия, и это должно стать для вас главной задачей в ближайшие дни", - заявил Биньямин Нетаниягу.

Биньямин Нетаниягу отметил, что этим задачам придется посвятить ближайшие две недели. Он также выразил уверенность в том, что дипломатические усилия Израиля увенчаются успехом.

Радиостанция "Решет Бет" передает, что вечером 3 января глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас встретился в своей резиденции с активистами израильской партии МЕРЕЦ. В пресс-релизе, распространенном МЕРЕЦ по итогам встречи, говорится, что Махмуд Аббас разочарован решением Биньямина Нетаниягу отказаться от участия в конференции в Париже.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 2 января 2017 г.
СМИ: Москва организует переговоры между представителями ФАТХ и ХАМАС
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 1 января 2017 г.
Источники в Рамалле: Аббас согласился встретиться с Нетаниягу в Париже
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 28 декабря 2016 г.
"Аль-Юм ас-Саба": палестинцы согласовывали проект резолюции СБ ООН с руководством США
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 26 декабря 2016 г.
"Аль-Кудс": Керри предложит Израилю и ПНА проект рамочного соглашения







  Рейтинг@Mail.ru  
Вторник, 3 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017