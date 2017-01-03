Нетаниягу: "Необходимо предотвратить принятие еще одной антиизраильской резолюции в СБ ООН"

Во вторник, 3 января, в МИДе Израиля состоялась конференция, на которой выступил глава правительства Биньямин Нетаниягу. Обращаясь к дипломатам, он сообщил, что они должны предотвратить принятие еще одной антиизраильской резолюции в СБ ООН.

Биньямин Нетаниягу отметил, что ближневосточная конференция, которая пройдет в ближайшие дни в Париже, бессмысленна. Однако, по его словам, имеются признаки, что после конференции будут предприниматься попытки провести ее решения через Совет Безопасности ООН. "Поэтому наша первоочередная задача - предотвратить еще одну резолюцию Совета Безопасности ООН, а также предотвратить принятие "квартетом" антиизраильских решений. Для этого предпринимаются большие политические усилия, и это должно стать для вас главной задачей в ближайшие дни", - заявил Биньямин Нетаниягу.

Биньямин Нетаниягу отметил, что этим задачам придется посвятить ближайшие две недели. Он также выразил уверенность в том, что дипломатические усилия Израиля увенчаются успехом.

Радиостанция "Решет Бет" передает, что вечером 3 января глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас встретился в своей резиденции с активистами израильской партии МЕРЕЦ. В пресс-релизе, распространенном МЕРЕЦ по итогам встречи, говорится, что Махмуд Аббас разочарован решением Биньямина Нетаниягу отказаться от участия в конференции в Париже.