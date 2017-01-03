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В Израиле

Завтра в Иерусалиме состоится забастовка водителей компании "Эгед"

время публикации: 20:44 | последнее обновление: 20:44 блог версия для печати фото
Завтра в Иерусалиме состоится забастовка водителей компании "Эгед"

Пресс-служба Всеизраильской федерации профсоюзов сообщила, что переговоры между представителями минфина и автобусного кооператива "Эгед" не увенчались успехом. В среду, 4 января, состоится забастовка водителей "Эгеда". С 5:00 автобусы в районе Иерусалима ходить не будут.

Забастовка носит предупредительный характер и продлится один день.

Причиной забастовки является не выполнение правительством своих финансовых обязательств перед компанией.

Пресс-служба "Гистадрута" в свою очередь отмечает, что компания "Эгед" находится на грани краха. И забастовка призвана показать, насколько важен кооператив для граждан страны.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 января 2017 г.
4 января водители автобусной компании "Эгед" проведут забастовку в Иерусалиме







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