Стрельба в Хайфе, убит мужчина

Утром во вторник в Хайфе произошли два инцидента с применением огнестрельного оружия. Выстрелами был убит 45-летний мужчина. Еще один человек получил ранения.

Примерно в 10:00 40-летний мужчина был ранен выстрелами на улице А-Ацмаут в Хайфе. Медики оказали пострадавшему первую помощь и доставили его в больницу РАМБАМ.

Состояние потерпевшего оценивается как средней степени тяжести.

Через короткое время инцидент с применением огнестрельного оружия произошел на улице А-Гиборим. По сообщению полиции, выстрелами был ранен 45-летний мужчина. Медики пытались спасти ему жизнь, однако усилия оказались безуспешными, и была констатирована смерть.

Покушения были совершены на расстоянии примерно двух километров одно от другого. Полиция проверяет, связаны ли два инцидента между собой.