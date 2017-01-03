3 января 2017 г.
последняя новость: 11:48
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:24 Стрельба в Хайфе, убит мужчина
08:44 Суд распорядился возобновить занятия в школах с 9:00
08:19 Коррупция или преследование. Израильские СМИ о допросе Биньямина Нетаниягу
06:53 Заседание суда по забастовке учителей состоится в 7:00 часов утра
06:03 Горный курорт Хермон 3 января открыт для посещений, но с определенными ограничениями
05:54 Прогноз погоды на 3 января: прохладно, слабые дожди на севере и на побережье, снегопад на Хермоне
02:09 В результате ДТП недалеко от Бейт-Шеана пострадали четыре человека
01:19 Мандельблит: в течение последнего месяца были получены новые улики по делу Нетаниягу
23:27 Полиция допросила главу правительства Биньямина Нетаниягу
21:29 Минпрос намерен добиваться судебного запрета на забастовку педагогов
В Израиле

Стрельба в Хайфе, убит мужчина

время публикации: 10:24 | последнее обновление: 11:21 блог версия для печати фото
Стрельба в Хайфе, убит мужчина
Стрельба в Хайфе, убит мужчина

Утром во вторник в Хайфе произошли два инцидента с применением огнестрельного оружия. Выстрелами был убит 45-летний мужчина. Еще один человек получил ранения.

Примерно в 10:00 40-летний мужчина был ранен выстрелами на улице А-Ацмаут в Хайфе. Медики оказали пострадавшему первую помощь и доставили его в больницу РАМБАМ.

Состояние потерпевшего оценивается как средней степени тяжести.

Через короткое время инцидент с применением огнестрельного оружия произошел на улице А-Гиборим. По сообщению полиции, выстрелами был ранен 45-летний мужчина. Медики пытались спасти ему жизнь, однако усилия оказались безуспешными, и была констатирована смерть.

Покушения были совершены на расстоянии примерно двух километров одно от другого. Полиция проверяет, связаны ли два инцидента между собой.

facebook







  Рейтинг@Mail.ru  
Вторник, 3 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017