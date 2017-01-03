Коррупция или преследование. Израильские СМИ о допросе Биньямина Нетаниягу

Во вторник, 3 января, израильские СМИ подробно освещают допрос Биньямина Нетаниягу и последовавшее после него заявление юридического советника правительства Авихая Мандельблита.

Янив Кобович и Шарон Фулбер пишут в газете "Гаарец" о том, что допрос, проводившийся накануне, касался лишь части подозрений. На протяжении последних месяцев полиция расследует еще одно дело, подробности которого до сих пор не опубликованы. Кобович и Фулбер пишут о том, что наиболее серьезные подозрения в отношении премьер-министра содержатся именно во втором деле.

Газета "Исраэль а-Йом" публикует редакционную статью под названием "Есть следствие – нет "Бибитурса". Говоря о допросе премьер-министра и о заявлении Авихая Мандельблита, авторы материала фокусируются на делах, которые юридический советник правительства объявил не подлежащими расследованию. В частности, речь идет о подозрениях в двойном финансировании заграничных поездок, так называемом деле "Бибитурс". В статье говорится также о том, что министр юстиции Айелет Шакед взвешивает возможность поддержать законопроект, ограничивающий возможность проводить расследования в отношении действующего премьер-министра. Этот законопроект предложен депутатом Давидом Амсалемом ("Ликуд"), и даже в случае его утверждения, он не будет распространяться на нынешнее следствие.

Журналисты газеты "Едиот Ахронот" Това Цимуки и Эли Сениор приводят полный текст заявления юридического советника правительства.

Алон Хахмон отмечает в своей статье в газете "Маарив а-Шавуа", что допрос Нетаниягу был не последним. До окончания недели ожидается еще одна встреча главы правительства со следователями, и возможно потребуются дополнительные допросы. Как пишет Хахмон, материалы первого допроса премьер-министра переданы главе следственного отдела полиции генерал-майору Мени Ицхаки, начальнику отдела по борьбе с организованной преступностью (ЛАХАВ-433) генерал-майору Рони Ритману, а также представителям министерства юстиции и прокуратуры.

Как сообщалось ранее, 2 января следственная группа отделения полиции "ЛАХАВ-433" под руководством бригадного генерала Кореша Барнора в течение трех часов допрашивала главу правительства Биньямина Нетаниягу. Следователи приехали в резиденцию главы правительства на улице Бальфур в Иерусалиме в 18:30, а в 23:00 пресс-служба полиции сообщила об окончании допроса.

Перед началом беседы с Биньямина Нетаниягу была взята подписка об ответственности за дачу ложных показаний, что означает, что он по расследуемому делу проходит в качестве подозреваемого, а не свидетеля.

Пресс-служба полиции также сообщила, что глава правительства был допрошен по подозрению в незаконном получении благ и подарков, не уточняя других подробностей ведущегося расследования. Ярон Дорон и Нетаэль Бендаль пишут на сайте NRG, что согласно подозрениям полиции, одним из "дарителей" был миллиардер Рон Лаудер. В сентябре 2016 года Лаудер приехал в Израиль для участия в похоронах бывшего президента госуларства Шимона Переса и был допрошен полицией.

Юридический советник правительства Авихай Мандельблит опубликовал официальное заявление в связи с расследованием в отношении премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Как отмечается в заявлении, подозрения, которые в конечном итоге привели к допросу главы правительства, возникли три месяца назад при проведении проверки по данному делу. С тех пор следствие проделало значительную работу по сбору улик. В течение последнего месяца были получены улики, подкрепившие доказательную базу дела.

Мандельблит не привел дополнительных подробностей относительно расследования. Вместе с тем, он упомянул ряд дел, по которым в ходе проверок не были обнаружены улики, оправдывающие проведение уголовного расследования в отношении премьер-министра.