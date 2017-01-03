3 января 2017 г.
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В Израиле

Горный курорт Хермон 3 января открыт для посещений, но с определенными ограничениями

время публикации: 06:03 | последнее обновление: 06:03 блог версия для печати фото
Горный курорт Хермон 3 января открыт для посещений, но с определенными ограничениями

Как сообщает сайт skihermon.co.il во вторник, 3 января, горный курорт Хермон открыт для посещений, однако работа подъемника и горнолыжных трасс будет зависеть от погодных условий.

В течение сегодняшнего дня на Хермоне ожидается слабый снегопад.

Толщина снежного покрова на вершине Хермона в настоящее время составляет 70 см, в нижней части подъемника – 50 см.

В течение ближайшей недели прогнозируется слабый снегопад 4-5 января. Сильный снегопад ожидается 9 января.

Температура воздуха на Хермоне 3 января – от 1- до 1 градуса тепла. В последующие дни этой недели – от -4 до 5 градусов тепла.

В поездку на Хермон рекомендуется брать с собой теплую одежду, шапки, перчатки, солнцезащитный крем.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 3 января 2017 г.
Прогноз погоды на 3 января: прохладно, слабые дожди на севере и на побережье, снегопад на Хермоне







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Вторник, 3 января 2017 г.
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