Десятый канал: прокуратура заключит досудебную сделку с дезинсектором, причастным к гибели детей в Иерусалиме

Во вторник, 3 января, Десятый канал ИТВ сообщил, что прокуратура иерусалимского округа пришла к соглашению о досудебной сделке с адвокатами дезинсектора Йосефа Баркана, причастного к гибели двух детей в Иерусалиме в 2014 году.

Согласно опубликованной информации, Баркан признает себя виновным в непреднамеренном убийстве Яэль и Авигайль Гросс, а также в причинении тяжких телесных повреждений еще четырем людям. Баркан будет приговорён к трем годам тюремного заключения и выплатит семье Гросс компенсацию в размере 200 тысяч шекелей.

Сделка нуждается в утверждении судом.

Обстоятельства трагедии

19 января Михаль и Шимон Гросс вызвали дезинсектора, так как в одной из комнат их квартиры была обнаружена моль. Дезинсектор оставил канистру с фосфином в комнате, после чего герметично закрыл помещение и сообщил, что вернется через четыре дня, чтобы забрать канистру. По версии следствия, герметизация комнаты была осуществлена неквалифицированно, что привело к распространению фосфина по всей площади квартиры.

Семья Гросс покинула квартиру на два дня, после чего вернулась в дом.

Поздним вечером 21 января дети начали жаловаться на тошноту и боли в животе. Примерно в два часа ночи семья обратилась в центр срочной медицинской помощи "Терем". Там дети получили лекарства от тошноты и поноса, после чего семья вернулась домой. Медикам не было известно о дезинсекции, проводившейся в квартире. В медицинском центре "Терем" заявили следующее: "Семья обратилась к нам с жалобами на пищевое отравление. После тщательной проверки не было обнаружено никаких подозрительных симптомов. Дети и родители получили соответствующее их жалобам лечение и были выписаны домой. Мы продолжим изучение обстоятельств трагедии".

22 января состояние детей продолжило ухудшаться. Примерно в 11 утра в среду полуторагодовалая Яэль потеряла сознание, после чего ее мать вызвала "скорую помощь". Состояние младшей дочери стремительно ухудшалось, и, ожидая приезда медиков, родители приступили к самостоятельному оказанию ей первой помощи. В это же время потеряла сознание четырехлетняя Авигайль, а у старших детей усилились признаки отравления. Родители также ощущали недомогание.

Медики скорой помощи "Маген Давид Адом" доставили всю семью в иерусалимскую больницу "Шаарей Цедек", где врачи констатировали смерть полуторагодовалой Яэль Гросс. Через несколько часов умерла ее старшая сестра, четырехлетняя Авигайль.

Их братья – Ицхак и Михаэль – уже вечером 22 января были переведены в больницу "Шнайдер" в Петах-Тикве.

22 января полиция задержала дезинсектора, проводившего работы в квартире. Он сам явился на место происшествия, а затем побывал в больнице, где сообщил медикам подробные сведения о веществе, которым отравилась семья.

Фосфин является одним из наиболее ядовитых дезинсекционных веществ, длительное вдыхание которого зачастую приводит к летальному исходу. В основном, это вещество используется в сельском хозяйстве. В случае его использования при дезинсекции присутствие людей в обрабатываемом помещении запрещено на период от 4 до 10 дней. По словам медиков, спасти человека, отравившегося фосфином, крайне тяжело.





