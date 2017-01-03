3 января 2017 г.
последняя новость: 13:21
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В Тире состоялись похороны Лиан Захар Насер, убитой террористом в Стамбуле

время публикации: 13:00 | последнее обновление: 13:29 блог версия для печати фото
Похороны Лиан Захар Насер. 3 января 2017 года
Похороны Лиан Захар Насер. 3 января 2017 года
Похороны Лиан Захар Насер. 3 января 2017 года
ВСЕ ФОТО

Во вторник, 3 января, в городе Тира (севернее Кфар Сабы) состоялись похороны 19-летней Лиан Захар Насер, которая была убита террористом в новогоднюю ночь в стамбульском клубе Reina.

На похороны пришли сотни родственников девушки и друзья ее семьи. В день похорон местный совет Тиры объявил траур по погибшей.

Как сообщалось ранее, Лиан отмечала Новый год в Стамбуле вместе с тремя подругами, все они были из Тиры. Одна из подруг, 19-летняя Рауа Мансур была ранена в результате нападения, вечером 1 января рейсом авиакомпании Turkish Airlines ее и двух других девушек доставили в Израиль. В настоящее время состояние Мансур улучшилось.

В арабском городе Тира проживают около 25 тысяч человек. 99,5% жителей этого города – мусульмане.

Среди израильских арабов по-прежнему Турция является одним из самых популярных туристических направлений, несмотря на то, что в этой стране регулярно совершаются террористические нападения.

Жертвами теракта в стамбульском клубе Reina стали 39 человек (25 мужчин и 14 женщин), около 70 получили ранения. 25 погибших были иностранцами – среди них есть граждане Саудовской Аравии, Марокко, Ливии, Иордании, Туниса, Ливана, Индии, Ирака, Кувейта, Канады, Сирии, России, Бельгии, Германии и Израиля.



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