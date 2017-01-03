Мандельблит: в течение последнего месяца были получены новые улики по делу Нетаниягу

Юридический советник правительства Авихай Мандельблит опубликовал официальное заявление в связи с расследованием в отношении премьер-министра Биньямина Нетаниягу, подозреваемого в незаконном получении различных благ и подарков.

Как отмечается в заявлении, подозрения, которые в конечном итоге привели к допросу главы правительства, возникли три месяца назад при проведении проверки по данному делу. С тех пор следствие проделало значительную работу по сбору улик. В течение последнего месяца были получены улики, подкрепившие доказательную базу дела.

Мандельблит не привел дополнительных подробностей относительно расследования. Вместе с тем, он упомянул ряд дел, по которым в ходе проверок не были обнаружены улики, оправдывающие проведение уголовного расследования в отношении премьер-министра.

По словам юридического советника правительства, речь идет, в частности, о подозрениях в незаконном получении денежных средств в 2009 году для проведения предвыборной кампании, в подтасовке результатов праймериз в "Ликуде" в том же году, а также в незаконном получении благ и подарков за границей и в оплате бизнесменами поездок Нетаниягу и членов его семьи в зарубежные страны.