СМИ: в конце недели Нетаниягу будет допрошен повторно

В программе "Мабат" на 1-м канале израильского телевидения 3 января показан сюжет, посвященный расследованиям, ведущимся против главы правительства Биньямина Нетаниягу.

В сюжете сообщалось, что в последние дни произошел существенный прорыв в расследовании. В ближайшее время будет допрошен еще один человек из близкого окружения Нетаниягу.

При этом в центральном выпуске новостей на 2-м телеканале говорилось, что следователи планируют до конца недели еще раз встретиться с Нетаниягу. По данным этого источника, допрос назначен на утро пятницы, 6 января. При этом адвокат Яаков Вейнтрот в интервью 2-му каналу отметил, что он слышал вопросы, которые задавались главе правительства и его ответы, и он может сказать, что Нетаниягу не о чем беспокоиться.