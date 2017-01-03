3 января 2017 г.
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В Израиле

СМИ: в конце недели Нетаниягу будет допрошен повторно

время публикации: 20:20 | последнее обновление: 20:20 блог версия для печати фото
СМИ: в конце недели Нетаниягу будет допрошен повторно

В программе "Мабат" на 1-м канале израильского телевидения 3 января показан сюжет, посвященный расследованиям, ведущимся против главы правительства Биньямина Нетаниягу.

В сюжете сообщалось, что в последние дни произошел существенный прорыв в расследовании. В ближайшее время будет допрошен еще один человек из близкого окружения Нетаниягу.

При этом в центральном выпуске новостей на 2-м телеканале говорилось, что следователи планируют до конца недели еще раз встретиться с Нетаниягу. По данным этого источника, допрос назначен на утро пятницы, 6 января. При этом адвокат Яаков Вейнтрот в интервью 2-му каналу отметил, что он слышал вопросы, которые задавались главе правительства и его ответы, и он может сказать, что Нетаниягу не о чем беспокоиться.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 3 января 2017 г.
Коррупция или преследование. Израильские СМИ о допросе Биньямина Нетаниягу







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