Юная арабская террористка показала на допросе рисунки о своей несбывшейся мечте

Военный суд в Самарии предъявил обвинение в покушении на убийство 17-летней палестинской арабке, планировавшей совершить нападение на израильтян 19 декабря 2016 года.

В ходе следствия было установлено, что обвиняемая, вооружившись ножом, направилась в сторону военной базы в районе Калькилии. Однако ей не удалось осуществить нападение: она была задержана после того, как солдаты открыли огонь в воздух.

Тем не менее, девушка обвиняется в покушении на убийство, так как она успела достать нож и угрожала им военнослужащим. Кроме того, как сообщает пресс-служба полиции, на допросах подозреваемая призналась, что планировала убить или ранить израильского солдата, не раскаялась в своих действиях, а напротив выражала сожаление по поводу того, что ей не удалось осуществить задуманное.

Подозреваемая также показала следователям свои рисунки, на которых показаны действия, которые она мечтала бы совершить: убить ножом кого-либо из израильтян, военного или гражданского. Рисунки были сопровождены надписями на арабском с призывами к продолжению "интифады Эль-Кудса".





