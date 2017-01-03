3 января 2017 г.
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В Израиле

Юная арабская террористка показала на допросе рисунки о своей несбывшейся мечте

время публикации: 12:27 | последнее обновление: 12:34 блог версия для печати фото
Рисунки арабской террористки
Рисунки арабской террористки
Рисунки арабской террористки

Военный суд в Самарии предъявил обвинение в покушении на убийство 17-летней палестинской арабке, планировавшей совершить нападение на израильтян 19 декабря 2016 года.

В ходе следствия было установлено, что обвиняемая, вооружившись ножом, направилась в сторону военной базы в районе Калькилии. Однако ей не удалось осуществить нападение: она была задержана после того, как солдаты открыли огонь в воздух.

Тем не менее, девушка обвиняется в покушении на убийство, так как она успела достать нож и угрожала им военнослужащим. Кроме того, как сообщает пресс-служба полиции, на допросах подозреваемая призналась, что планировала убить или ранить израильского солдата, не раскаялась в своих действиях, а напротив выражала сожаление по поводу того, что ей не удалось осуществить задуманное.

Подозреваемая также показала следователям свои рисунки, на которых показаны действия, которые она мечтала бы совершить: убить ножом кого-либо из израильтян, военного или гражданского. Рисунки были сопровождены надписями на арабском с призывами к продолжению "интифады Эль-Кудса".



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