3 января 2017 г.
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В Израиле

Прогноз погоды на 3 января: прохладно, слабые дожди на севере и на побережье, снегопад на Хермоне

время публикации: 05:54 | последнее обновление: 05:54 блог версия для печати фото
Прогноз погоды на 3 января: прохладно, слабые дожди на севере и на побережье, снегопад на Хермоне

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 3 января, будет наблюдаться переменная облачность. Температура воздуха немного ниже среднесезонной. Ожидаются слабые дожди на севере и на побережье Средиземного моря. Снегопад на Хермоне.

В Иерусалиме – 5-11 градусов, в Тель-Авиве – 8-16, в Хайфе – 8-14, в Эйлате – 9-18. В Беэр-Шеве – 5-15, в Мицпе-Рамоне – 5-12, на побережье Мертвого моря – 12-20, в Ашкелоне – 10-16, в Ариэле – 6-11, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 8-16, на Голанских высотах – 5-12.

Температура воды в Средиземном море – 18 градусов, высота волн – 70-150 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 35 км/ч).

В среду ожидается переменная облачность, временами дожди на севере и на побережье Средиземного моря, снегопад на Хермоне. В четверг – повышение температуры, переменная облачность. В пятницу – дополнительное повышение температуры, сильный восточный ветер в горах на севере.

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Вторник, 3 января 2017 г.
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