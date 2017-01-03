3 января 2017 г.
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Железнодорожное сообщение между центром и севером будет прервано на четыре дня

время публикации: 17:37 | последнее обновление: 17:37 блог версия для печати фото
Железнодорожное сообщение между центром и севером будет прервано на четыре дня

В среду, 4 января, из-за работ по улучшению инфраструктуры будет приостановлено движение поездов между станциями Бейт-Йегошуа-Тель-Авив и Од а-Шарон-Тель-Авив.

Компания "Ракевет Исраэль" сообщает, что работы начнутся 4 января в 19:00 и продлятся до воскресенья. Движение поездов восстановится 8 января в 05:00.

Таким образом с 4 января по 8 января будут закрыты следующие станции: Герцлия, "Университет" (Тель-Авив), "Соколов" (Од а-Шарон), "Нордау" (Кфар-Саба), Рош а-Аин, "Сгуля" (Петах-Тиква), "Кирьят-Арье" (Петах-Тиква), Бней-Брак.

На участке между Од а-Шарон - Бней-Брак будет организовано движение поездов 5 января с 06:00 до 09:00, а также вечером с 16:00 до 19:00.

В Железнодорожной компании объясняют, что проводимые работы являются частью усилий по запуску скоростной железнодорожной линии между Герцлией, Тель-Авивом и Иерусалимом. Работы будут проводиться круглосуточно и требуют разбора существующих путей.

Компания "Ракевет Исраэль" рекомендует пассажирам воспользоваться для передвижения автобусами и бесплатными "шатлами". http://rail.co.il/HE/DrivePlan/ScheduleAlerts/Pages/DecemberClosure.aspx

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