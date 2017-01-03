Дери, Лицман и Гафни настаивают на закрытии магазинов в Тель-Авиве по субботам

Во вторник, 3 января, министры от религиозных партий Арье Дери и Яаков Лицман, а также глава финансовой комиссии Моше Гафни обратились к Биньямину Нетаниягу с просьбой обсудить на ближайшем заседании правительства работу торговых точек в Тель-Авиве по субботам.

В письме, отправленном главе правительства, министры от религиозных партий просят на ближайшем заседании правительства отклонить поправку к муниципальному закону "Об открытии предприятий и торговых заведений по субботам и в праздничные дни", принятую мэрией Тель-Авива.

По информации сайта "Аруц-7", авторы письма напомнили главе правительства не только о том, что речь идет об осквернении субботы, но и о том, что подзаконный акт нарушает права работников на отдых, и нарушает правила честной конкуренции на рынке труда.

Лидеры религиозных партий также дали понять, что подзаконный акт, принятый мэрией отдельно взятого города, является нарушением статус-кво. Политики от религиозных партий считают, что правительство обязано однозначно высказать свою позицию по этому вопросу, чтобы впредь не возникало недоразумений.

Напомним, в июне 2013 года БАГАЦ по требованию владельцев мелких магазинов, не выдерживающих конкуренции с крупными торговыми сетями, обязал мэрию Тель-Авива найти действенный способ контроля над тем, чтобы магазины крупных торговых сетей, таких, как "Тив Таам" и AМ:PM, оставались закрытыми в шабат. В противном случае, горсовет должен был изменить городское законодательство. 25 марта 2014 года горсовет Тель-Авива принял поправку к муниципальному закону "Об открытии предприятий и торговых заведений по субботам и в праздничные дни". Согласно этой поправке, работа магазинов и киосков разрешалась на ограниченном числе улиц, в том числе, на улицах Рауля Валленберга, Ибн Гвироль, Базель, Дизенгоф, Шенкин, Лилиенблюм бульваре Ротшильд и бульваре Иерушалаим.

Помимо этого, муниципалитет определил четыре туристических района, в которых была разрешена неограниченная работа торговых заведений: в порту Тель-Авива, в старом выставочном комплексе, в порту Яффо и на старой железнодорожной станции в Тель-Авиве.

Согласно существующей процедуре, эту поправку к муниципальному закону должен был утвердить глава МВД. Гидеон Саар утвердил лишь часть поправок, разрешив работу торговых предприятий в туристических районах и зонах отдыха, но запретив работу магазинов на центральных улицах города. Гидеон Саар ушел в отставку до того, как этот вопрос был решен окончательно.





