3 января 2017 г.
последняя новость: 10:02
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
08:44 Суд распорядился возобновить занятия в школах с 9:00
08:19 Коррупция или преследование. Израильские СМИ о допросе Биньямина Нетаниягу
06:53 Заседание суда по забастовке учителей состоится в 7:00 часов утра
06:03 Горный курорт Хермон 3 января открыт для посещений, но с определенными ограничениями
05:54 Прогноз погоды на 3 января: прохладно, слабые дожди на севере и на побережье, снегопад на Хермоне
02:09 В результате ДТП недалеко от Бейт-Шеана пострадали четыре человека
01:19 Мандельблит: в течение последнего месяца были получены новые улики по делу Нетаниягу
23:27 Полиция допросила главу правительства Биньямина Нетаниягу
21:29 Минпрос намерен добиваться судебного запрета на забастовку педагогов
21:13 Опрос института Смита: "Ликуд" по-прежнему обходит "Еш Атид"
В Израиле

Суд распорядился возобновить занятия в школах с 9:00

время публикации: 08:44 | последнее обновление: 09:09 блог версия для печати фото
Суд распорядился возобновить занятия в школах с 9:00

Суд по трудовым конфликтам постановил сократить время забастовки, объявленной профсоюзом учителей, и возобновить занятия в школах и детских садах с 9:00.

Это решение было принято судьей Ирит Армель после того, как стороны не смогли прийти к соглашению, а форум родительских комитетов предложил сократить время забастовки.

Отмечается, что решение было принято судом после 8:00, когда забастовка уже началась. Несмотря на решение суда, многие родители заявили, что отправят детей в школу к 11:00, как планировалось по условиям забастовки, или вовсе оставят их дома.

Забастовка была объявлена профсоюзом учителей в знак протеста против невыполнения обещаний минпросом, согласно которым вычеты из зарплат педагогов не будут превышать 5%.

Министерства образования и финансов, участвующие в переговорах с учителями, назвали безответственными решение профсоюза учителей под руководством Яфы Бен-Давид о начале забастовки. Пресс-служба министерства просвещения распространила заявление, в котором говорится, что дети, их родители, учителя расплачиваются за борьбу, которая ведется внутри профсоюзной организации педагогов. При этом в минфине и в министерстве образования подчеркивают, что рабочие отношения должны строиться на взаимном доверии и взаимопонимании, а не на шантаже.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 января 2017 г.
Минпрос намерен добиваться судебного запрета на забастовку педагогов
// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 января 2017 г.
Педагоги предупредили, что 3 января детские сады и школы начнут работать с 11:00







  Рейтинг@Mail.ru  
Вторник, 3 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017