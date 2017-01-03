Суд распорядился возобновить занятия в школах с 9:00

Суд по трудовым конфликтам постановил сократить время забастовки, объявленной профсоюзом учителей, и возобновить занятия в школах и детских садах с 9:00.

Это решение было принято судьей Ирит Армель после того, как стороны не смогли прийти к соглашению, а форум родительских комитетов предложил сократить время забастовки.

Отмечается, что решение было принято судом после 8:00, когда забастовка уже началась. Несмотря на решение суда, многие родители заявили, что отправят детей в школу к 11:00, как планировалось по условиям забастовки, или вовсе оставят их дома.

Забастовка была объявлена профсоюзом учителей в знак протеста против невыполнения обещаний минпросом, согласно которым вычеты из зарплат педагогов не будут превышать 5%.

Министерства образования и финансов, участвующие в переговорах с учителями, назвали безответственными решение профсоюза учителей под руководством Яфы Бен-Давид о начале забастовки. Пресс-служба министерства просвещения распространила заявление, в котором говорится, что дети, их родители, учителя расплачиваются за борьбу, которая ведется внутри профсоюзной организации педагогов. При этом в минфине и в министерстве образования подчеркивают, что рабочие отношения должны строиться на взаимном доверии и взаимопонимании, а не на шантаже.





