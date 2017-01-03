Нетаниягу: "Многолетнее преследование меня и моей семьи оказалось беспочвенным"

Во вторник, 3 января, премьер-министр Биньямин Нетаниягу опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook первый комментарий по поводу допроса, состоявшегося накануне.

Приводим полный перевод сообщения, предоставленный пресс-службой партии "Ликуд":

"Бибитурс" - ничего! Обвинения в запрещенном предвыборном финансировании – ничего! Обвинения в подтасовке результатов праймериз – ничего! Обвинения в получении подарков из-за границы и финансировании полетов – ничего!

Многолетнее ежедневное преследование меня и моей семьи вчера выяснилось как беспочвенное – абсолютно ничего! Кто-либо в СМИ извинится за тысячи заголовков, статьи и часы эфира "лучших журналистских расследований", которые оказались полнейшей чушью? Точно не Друкер. Я повторяю: ничего не будет, так как ничего нет".

Как сообщалось ранее, 2 января следственная группа отделения полиции "ЛАХАВ-433" под руководством бригадного генерала Кореша Барнора в течение трех часов допрашивала главу правительства Биньямина Нетаниягу. Следователи приехали в резиденцию главы правительства на улице Бальфур в Иерусалиме в 18:30, а в 23:00 пресс-служба полиции сообщила об окончании допроса. Перед началом беседы Биньямин Нетаниягу получил официальное уведомление в том, что все сказанное может быть использовано против него. Это означает, что он по расследуемому делу проходит в качестве подозреваемого, а не свидетеля. Пресс-служба полиции также сообщила, что глава правительства был допрошен по подозрению в незаконном получении благ и подарков, не уточняя других подробностей ведущегося расследования.