СМИ: Нетаниягу планировал назначить Амоса Гилада новым послом в Иордании

Вечером во вторник, 2 января, государственная радиостанция "Кан Бет" сообщила, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу намеревался назначить генерал-майора запаса Амоса Гилада послом в Иордании.

По замыслу Нетаниягу, глава военно-политического штаба при министерстве обороны Амос Гилад, хорошо знакомый с руководством Хашимитского королевства, должен был возглавить израильскую дипломатическую миссию в Аммане, сообщает политический обозреватель Гили Коэн. Однако, судя по всему, такой вариант не удовлетворил иорданские власти, настаивающие на суде над бывшим охранником посольства Израиля Зивом Мойялем, застрелившим двух подданных королевства.

В канцелярии главы правительства и в офисе Амоса Гилада эту информацию не комментируют.

23 июля 2017 года в жилом комплексе при посольстве Израиля в Аммане произошел инцидент, ходе которого были застрелены два гражданина Иордании. Согласно опубликованной информации, иорданский рабочий, который привез мебель, ударил отверткой израильского охранника. Сотрудник посольства несколько раз выстрелил в нападавшего, убив его. Одним из выстрелов был случайно убит владелец квартиры. Уже 24 июля, около полуночи, все сотрудники дипмиссии вернулись из Иордании в Израиль.

Израильскими властями было начато расследование обстоятельств инцидента в Аммане. Второй канал ИТВ передавал, что в ходе беседы со следователями охранник утверждал, что нападение на него было совершенно на почве национальной ненависти. По его словам, не было никакого конфликта, который бы предшествовал нападению и о котором сообщали иорданские СМИ. Израильтянин утверждает, что иорданский рабочий понял, что перед ним израильтянин, и поэтому атаковал его.

25 июля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встречался с охранником посольства и поблагодарил его за профессионализм и решительные действия при нападении в Аммане. Пресс-служба главы правительства публиковала фотографии премьера вместе с Зивом и послом Израиля в Аммане Эйнат Шлайн, но лицо охранника при этом показано не было.

27 июля, в соответствии с обещанием, которое дал Израиль властям Иордании, следователи допросили Зива. Расследованием занимались полиция Израиля, ШАБАК, отдел безопасности МИДа. За расследованием лично наблюдали юридический советник правительства Авихай Мандельблит и госпрокурор Шай Ницан.

Вскоре после этого иорданская газета "Аль-Рад" опубликовала копию израильского удостоверения личности охранника, сообщив, что речь идет о 28-летнем Зиве Мойяле.

Газета "Едиот Ахронот" 4 августа сообщала, что власти Иордании настаивают на замене всего персонала посольства Израиля в Аммане после инцидента, во время которого охранник убил двух иорданских подданных.

29 ноября агентство Reuters сообщило, что Израиль подыскивает замену для Эйнат Шляйн, возглавлявшей израильскую дипломатическую миссию, когда произошел инцидент, ставший причиной напряженности между Амманом и Иерусалимом. Сообщалось, что Израиль готовится заменить посла по требованию Иордании.

30 ноября агентство Reuters со ссылкой на источник в Аммане сообщило, что Израиль не получит разрешение вернуть посла в Иорданию до тех пор, пока не предстанет перед судом охранник, убивший двух иорданских поданных.





