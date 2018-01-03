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3 января 2018 г.
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В Израиле

Закон о смертной казни привел к скандалу на заседании правительства

время публикации: 12:10 | последнее обновление: 13:19 блог версия для печати фото
Юваль Штайниц и Авигдор Либерман
Цахи Браверман
Давид Амсалем

В среду, 3 января, на заседании правительства разгорелась бурная перепалка между министром обороны Авигдором Либерманом и министром энергетики Ювалем Штайницем по вопросу о законе о смертной казни для террористов.

Юваль Штайниц заявил, что не намерен голосовать за законопроект до тех пор, пока не состоится обсуждение на заседании военно-политического кабинета. Министр культуры и спорта Мири Регев также поинтересовалась: обязаны ли министры голосовать за законопроект. Это вызвало гнев министра обороны, который повысил голос и потребовал голосовать за законопроект, так как он фигурирует в коалиционных соглашениях. По свидетельству очевидцев, Либерман ударил кулаком по столу и добавил, что решение голосовать за законопроект было принято главами коалиционных фракций и межминистерской комиссией по законодательству.

Секретарь правительства Цахи Браверман заявил, что в настоящий момент нет единого мнения в правительстве по поводу этого законопроекта и, согласно уставу правительства, в этой ситуации министры не обязаны голосовать за него. "Вы лгун, прекратите лгать", – крикнул ему Либерман и покинул зал заседаний.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу вышел за ним. После короткой беседы между ними было принято решение, что законопроект будет вынесен на голосование в предварительном чтении 3 января, а затем состоится его обсуждение на военно-политическом кабинете.

В настоящий момент неизвестно, есть ли большинство у этого законопроекта. Источник в партии "Яадут а-Тора" заявил в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il, что окончательное решение ультраортодоксы примут после заседания фракции и консультации с Советом мудрецов Торы. В настоящий момент в "Яадут а-Тора" склоняются к тому, чтобы голосовать против этого законопроекта. "После того, как Либерман заблокировал принятие закона о работе магазинов по шаббатам, с какой стати мы будем голосовать за законопроекты, поданные НДИ?" – заявил источник в этой ультрарелигиозной партии.

В партии ШАС в настоящий момент не комментируют ситуацию вокруг этого законопроекта. Сразу после того, как было отложено голосование по закону о работе магазинов по шаббатам, приближенные Арье Дери заявили: "Отныне все законопроекты НДИ будут наталкиваться на стену из 13 депутатов ШАС и "Яадут а-Тора"".

Приближенные главы коалиции Давида Амсалема ("Ликуд") заявили редакции NEWSru.co.il, что 3 января закон будет вынесен на голосование. В окружении Нетаниягу ранее говорили, что голосование состоится только после обсуждения законопроекта на заседании военно-политического кабинета. Это требование было выдвинуто юридическим советником правительства.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 3 января 2018 г.
Закон о смертной казни: ультраортодоксы угрожают отомстить Либерману







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