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3 января 2018 г.
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Уточненный прогноз: вечером в четверг начнется зимняя буря

время публикации: 16:03 | последнее обновление: 16:03 блог версия для печати фото
Уточненный прогноз: вечером в четверг начнется зимняя буря
Уточненный прогноз: вечером в четверг начнется зимняя буря
Уточненный прогноз: вечером в четверг начнется зимняя буря

Государственная метеослужба сообщает, что вечером в четверг, 4 января, на фоне похолодания усилятся дожди и ветер. Ожидается, что в ночь на пятницу и в течение всего дня 5 января скорость ветра будет достигать 90 км/ч. Ожидается сильный шторм на побережье Средиземного моря.

Дожди с грозами ожидаются 4-5 января в северных и центральных районах страны. При этом на юге будет пыльная буря.

Высока вероятность затопления в низинах, а также прибрежных улиц и территорий, так как высота волн будет достигать 7 метров.

Накануне министерство внутренних дел разослало в местные советы предупреждение о предстоящей буре с просьбой очистить сливы и стоки, чтобы избежать затоплений.

Штормовая погода может привести к перерыву в авиасообщении. Прежде всего, это касается внутренних рейсов.

На вершине горы Хермон 4 января возобновится снегопад, который усилится в пятницу. Доступ на горный курорт будет временно закрыт.

Однако уже в субботу дожди и снегопад прекратятся, температура воздуха немного повысится. В воскресенье-вторник, 7-9 января, будет тепло, температура воздуха превысит среднесезонную.

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