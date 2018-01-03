Закон о смертной казни: ультраортодоксы угрожают отомстить Либерману

В среду, 3 января, на голосование в предварительном чтении должен быть вынесен законопроект о смертной казни для террористов, представленный партией "Наш дом Израиль".

В настоящий момент неизвестно, есть ли большинство у этого законопроекта. Источник в партии "Яадут а-Тора" заявил в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il, что окончательное решение ультраортодоксы примут после заседания фракции и консультации с Советом мудрецов Торы. В настоящий момент в "Яадут а-Тора" склоняются к тому, чтобы голосовать против этого законопроекта. "После того, как Либерман заблокировал принятие закона о работе магазинов по шаббатам, с какой стати мы будем голосовать за законопроекты, поданные НДИ?" – заявил источник в этой ультрарелигиозной партии.

В партии ШАС в настоящий момент не комментируют ситуацию вокруг этого законопроекта. Сразу после того, как было отложено голосование по закону о работе магазинов по шаббатам, приближенные Арье Дери заявили: "Отныне все законопроекты НДИ будут наталкиваться на стену из 13 депутатов ШАС и "Яадут а-Тора"".

Приближенные главы коалиции Давида Амсалема ("Ликуд") заявили редакции NEWSru.co.il, что 3 января закон будет вынесен на голосование. В то же время в окружении премьер-министра Биньямина Нетаниягу говорят, что голосование состоится только после обсуждения законопроекта на заседании военно-политического кабинета. Это требование было выдвинуто юридическим советником правительства.

В законопроекте, представленном председателем фракции НДИ Робертом Илатовым, говорится, что смертный приговор может быть вынесен террористам-убийцам большинством голосов судей военного трибунала, а не единогласно. В законопроекте отмечается также, что этот приговор не сможет быть опротестован. В НДИ заявляют, что принятие закона о смертной казни оговаривается в 34-м пункте коалиционного соглашения.

Отметим, что в поддержку закона о смертной казни для террористов высказывался и сам глава правительства Биньямин Нетаниягу. После теракта в поселении Халамиш, в результате которого погибли 70-летний Йосеф Саломон, а также его дети Хая (46) и Эльад (35), Нетаниягу заявил: "Пришло время применить смертную казнь для террористов. Это закреплено законом, необходимо единогласное решение судей, но они также хотят знать позицию правительства. Моя позиция как премьер-министра – в таком случае, когда речь идет о таком гнусном убийце, его нужно казнить. Нужно, чтобы он больше не улыбался". Против принятия этого закона выступал глава общей службы безопасности (ШАБАК) Надав Аргаман.





