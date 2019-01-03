Завершена эвакуация Амоны: десятки пострадавших, задержаны зачинщики

Около 11 утра в четверг, 3 января, полиция объявила о завершении операции по принудительной эвакуации активистов, поселившихся на форпосте Амона несколько недель назад.

Активисты оказали сопротивление: они бросали камни и мотки колючей проволоки, жгли автомобильные шины. Полицейские применили специальные средства для разгона толпы.

В полиции сообщают, что в ходе операции пострадали 23 сотрудника правоохранительных органов, один из них получил колото-резаное ранение руки.

На момент окончания операции задержаны семеро зачинщиков беспорядков и подозреваемых в нападениях на полицейских. В полиции заявляют, что, вероятно, по результатам расследования будут задержаны и некоторые другие "защитники Амоны".

Источник в Амоне ранее сообщал о 55 пострадавших. По его словам, полицейские стреляли по активистам резиновыми пулями. В полиции эту информацию категорически опровергают.

Пострадавшие были доставлены в иерусалимские больницы "Адаса Ар а-Цофим" и "Адаса Эйн-Керем".

Операция, в которой участвовали силы пограничной и гражданской полиции, началась рано утром 3 января. Эвакуация в Амоне проводилась в соответствии с решением окружного суда в Иерусалиме, на основании приказа армейского командования и распоряжения министерства обороны. В задачу полиции входило вытеснение из Амоны примерно 300 молодых людей, около половины из них поселились на форпосте несколько недель назад, после теракта в районе Офры, остальные прибыли накануне эвакуации.

9 декабря 2018 года возле поселка Офра из движущегося автомобиля был открыт огонь в сторону "тремпиады". Семь человек были ранены. Наиболее тяжелые ранения получила 21-летняя Шира Иш-Ран, находившаяся на седьмом месяце беременности. Был также ранен ее муж Амихай Иш-Ран. В больнице пострадавшая родила с помощью операции "кесарева сечения". Через несколько дней недоношенный младенец умер, ему дали имя Амиад Исраэль Иш-Ран. Террористам удалось скрыться, но 12 декабря один из них был ликвидирован.

Напомним, что форпост Амона, где проживали примерно 30 семей, был эвакуирован и разрушен 1-3 февраля 2017 года. Этот форпост стал символом борьбы между поселенцами и общественными организациями, утверждающими, что государство возводит форпосты на частных землях, принадлежащих палестинским арабам. Несмотря на многочисленные попытки добиться легализации форпоста на том месте, где он находился или в непосредственной близости от этого места, найти приемлемое решение не удалось, и форпост был снесен. Его жители оказали пассивное сопротивление, однако несколько десятков человек, большинство из которых не являлись жителями Амоны, вступили в столкновения с полицейскими. По официальным данным, в ходе разрушения Амоны пострадали 60 полицейских и 15 правых активистов. Правительство приняло решение о строительстве нового поселения для жителей Амоны – Амихай в округе Биньямин, по состоянию на январь 2019 года строительство продолжается. В настоящее время в поселке Амихай живут 25 семей. Стоимость эвакуации Амоны составила 220 миллионов шекелей.





