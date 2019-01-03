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3 января 2019 г.
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В Израиле

СМИ: Нетаниягу требовал остановить эвакуацию Амоны

время публикации: 22:13 | последнее обновление: 22:13 блог версия для печати фото
СМИ: Нетаниягу требовал остановить эвакуацию Амоны
СМИ: Нетаниягу требовал остановить эвакуацию Амоны
СМИ: Нетаниягу требовал остановить эвакуацию Амоны

Как стало известно израильским СМИ, проводившаяся утром 3 января операция по принудительной эвакуации активистов, поселившихся на форпосте Амона, не получила одобрения главы правительства и министра обороны Биньямина Нетаниягу.

Сайт "Гаарец" пишет, что Биньямин Нетаниягу в беседе с начальником Генштаба Гади Айзенкотом утверждал, что он пытался остановить эвакуацию форпоста. Соответствующее распоряжение он передавал через военного атташе, подполковника Ави Блюта, и ему неизвестно, почему оно не дошло до руководителей операции.

"Гаарец" пишет, что Нетаниягу попросил Айзенкота разобраться с Ави Блютом. И, как утверждается в статье, Блют приглашен к начальнику Генштаба для дачи объяснений в пятницу, 4 января.

Операция по эвакуации активистов поселенческого движения, поселившихся на форпосте Амона, началась рано утром 3 января и проводилась силами пограничной и гражданской полиции. В задачу полиции входило вытеснение из Амоны примерно 300 молодых людей, около половины из них поселились на форпосте несколько недель назад, после теракта в районе Офры, остальные прибыли накануне эвакуации.

Активисты оказали сопротивление: они бросали камни и мотки колючей проволоки, жгли автомобильные шины. Полицейские применили специальные средства для разгона толпы.

В полиции сообщали, что в ходе операции пострадали 23 сотрудника правоохранительных органов, один из них получил колото-резаное ранение руки.

На момент окончания операции были задержаны семеро зачинщиков беспорядков и подозреваемых в нападениях на полицейских. В полиции заявляют, что, вероятно, по результатам расследования будут задержаны и некоторые другие "защитники Амоны".

Источник в Амоне ранее сообщал о 55 пострадавших. По его словам, полицейские стреляли по активистам резиновыми пулями. В полиции эту информацию категорически опровергают.

9 декабря 2018 года возле поселка Офра из движущегося автомобиля был открыт огонь в сторону "тремпиады". Семь человек были ранены. Наиболее тяжелые ранения получила 21-летняя Шира Иш-Ран, находившаяся на седьмом месяце беременности. Был также ранен ее муж Амихай Иш-Ран. В больнице пострадавшая родила с помощью операции "кесарева сечения". Через несколько дней недоношенный младенец умер, ему дали имя Амиад Исраэль Иш-Ран. Террористам удалось скрыться, но 12 декабря один из них был ликвидирован.

Напомним, что форпост Амона, где проживали примерно 30 семей, был эвакуирован и разрушен 1-3 февраля 2017 года. Этот форпост стал символом борьбы между поселенцами и общественными организациями, утверждающими, что государство возводит форпосты на частных землях, принадлежащих палестинским арабам. Несмотря на многочисленные попытки добиться легализации форпоста на том месте, где он находился или в непосредственной близости от этого места, найти приемлемое решение не удалось, и форпост был снесен. Его жители оказали пассивное сопротивление, однако несколько десятков человек, большинство из которых не являлись жителями Амоны, вступили в столкновения с полицейскими. По официальным данным, в ходе разрушения Амоны пострадали 60 полицейских и 15 правых активистов. Правительство приняло решение о строительстве нового поселения для жителей Амоны – Амихай в округе Биньямин, по состоянию на январь 2019 года строительство продолжается. В настоящее время в поселке Амихай живут 25 семей. Стоимость эвакуации Амоны составила 220 миллионов шекелей.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 3 января 2019 г.
Завершена эвакуация Амоны: десятки пострадавших, задержаны зачинщики
// NEWSru.co.il // В Израиле // 3 января 2019 г.
Эвакуация форпоста Амона, есть пострадавшие





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Четверг, 3 января 2019 г.
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