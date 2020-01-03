Иммунитет Нетаниягу, "шах" Либермана и предвыборные аутсайдеры. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает еженедельную публикацию обзоров политической ситуации, которые в предвыборный период готовит журналист Габи Вольфсон. Планируем публиковать эти обзоры по пятницам – до формирования коалиции.

В понедельник, 30 декабря, примерно в 17:00 журналисты получили сообщение о том, что через три часа премьер-министр Биньямин Нетаниягу сделает заявление для СМИ. Было очевидно, что премьер-министр намерен говорить об иммунитете, и о своем решении этот иммунитет попросить. Однако не прошло и часа, как из окружения премьер-министра сообщили, что заявления "сегодня не будет". К анонсу драматических заявлений главы правительства, которые в действительности оказывались пиар-заявлениями, сделанными через головы журналистов, к тому же лишенных права задавать вопросы, все уже привыкли. А вот отмена, да к тому же столь поспешная, удивила и породила множество слухов, а еще больше – комментариев. По утверждению приближенных Нетаниягу, он действительно собирался объявить о своем намерении просить иммунитет, однако в последний момент был остановлен адвокатами. На следующий день БАГАЦ должен был рассматривать апелляцию с требованием запретить политику, обвиняемому в уголовных преступлениях, формировать коалицию. В окружении премьер-министра опасались, что заявление о намерении просить иммунитет отрицательно скажется на отношении судей БАГАЦа. Еще одна версия гласит, что отмена выступления стала результатом разногласий среди приближенных Нетаниягу по поводу самой просьбы об иммунитете. Как бы то ни было, в понедельник Биньямин Нетаниягу публичных заявлений не делал, а в его канцелярии начался марафон совещаний, длившихся двое суток почти без перерыва. На повестке дня был один вопрос: просить или не просить об иммунитете. Люди, знакомые с премьер-министром, утверждают, что его колебания были искренними. С одной стороны, велик соблазн попросить иммунитет, и тем самым почти наверняка заморозить начало судебного разбирательства на многие месяцы. Пока пройдут выборы, пока (что далеко не очевидно) будет сформирована коалиция, пока начнет работу организационная комиссия, которая уполномочена рассматривать просьбу об иммунитете и так далее, и так далее. К тому же, 2 марта может произойти чудо, и коалиция сторонников Нетаниягу наберет 61 мандат. С другой стороны, премьер-министр понимал, что сама по себе просьба об иммунитете открывает перед "Кахоль Лаван" почти неограниченные возможности для нападок и критики. Можно не сомневаться, что "бело-голубые" выжмут этот лимон до последней капли.

И все же Нетаниягу принял решение попросить иммунитет. И тут произошло главнее событие уходящей недели, событие, которое задаст тон всей предвыборной кампании, во всяком случае на этом ее этапе: партия "Наш дом Израиль" не только высказалась против предоставления Нетаниягу иммунитета, но и заявила, что поддерживает инициативу по созданию уже сейчас, в самораспустившемся Кнессете, организационной комиссии, которая будет рассматривать просьбу премьер-министра. Авигдор Либерман, который перед выборами высказывался против создания комиссии, дал "Кахоль Лаван" необходимое большинство. Сейчас 65 депутатов требуют от спикера Юлия Эдельштейна распорядиться создать комиссию. Спикер в настоящий момент находится за границей, однако уже в воскресенье, после его возвращения, начнется обсуждение. В "Кахоль Лаван" заявили, что инициируют смену спикера Кнессета, если Эдельштейн станет препятствовать процессу создания комиссии. В НДИ отказались ответить на вопрос, как они поведут себя в этой ситуации. "Эдельштейн вернется, они (Либерман и Эдельштейн) встретятся и все обговорят", – заявили мне в НДИ. Решение этой партии вступить в конфронтацию с премьер-министром по самому главному для того вопросу делает шансы на союз "Ликуда" с Нетаниягу во главе и НДИ нулевыми. Даже если Нетаниягу получит право формировать коалицию, он не может рассчитывать на НДИ. И дело не в сведении счетов. Какую бы коалицию не попытался сформировать Нетаниягу, обязательным требованием к ее потенциальным участникам будет готовность поддержать иммунитет Нетаниягу. Вечером 1 января Либерман окончательно дал понять Нетаниягу, что на него он может не рассчитывать. Завершилась смена эпох в израильской политике. НДИ стала частью лагеря "не Нетаниягу". В "Кахоль Лаван" отрицают, что имеет место координация шагов с НДИ.

В то время как ведущие игроки заняты перипетиями вокруг иммунитета премьер-министра, на флангах небольшие партии продолжают обсуждать возможность и разумность альянсов. Бецалель Смотрич, оказавшийся за бортом блока "Байт Иегуди" – "Оцма Иегудит", продолжает попытки найти свое место в одном из списков национально-религиозного лагеря. До сих пор неясно, в какой конструкции пойдут на выборы партии, находящиеся правее "Ликуда", и очень многое, как обычно, будет зависеть от опросов. Пока что, "Новые правые" проходят электоральный барьер, набирая в опросах 6-8 мандатов, а "Байт Иегуди" в компании с Итамаром Бен-Гвиром этот барьер не преодолевают. Если картина не изменится до 15 января, дня подачи избирательных списков, то на повестке дня вновь окажется возможность объединения всех правых партий для предотвращения утраты голосов.

Аналогичная картина и на левом фланге. Став Шафир, откололась от "Демократического лагеря", и ведет переговоры извне с лидерами МЕРЕЦ о бронировании места в предвыборном списке. Такие же, и судя по всему более успешные, переговоры ведет Яир Голан, и в ближайшие дни будет объявлено о том, что он займет третье место в предвыборном списке.

Судьба предстоящих выборов во многом будет зависеть от судьбы партий, балансирующих на грани электорального барьера. Поэтому переговоры, которые ведут между собой небольшие партии, привлекают внимание центральных игроков. Яир Лапид в интервью NEWSru.co.il подтвердил, что "Кахоль Лаван" пытается влиять на Амира Переца, добиваясь объединения "Аводы" и МЕРЕЦ. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу поддерживает контакты с лидерами национально-религиозного лагеря, пытаясь оказывать влияние на ход формирования предвыборных списков. Судьба чемпионского титула во многом, на сей раз, зависит от итогов команд, замыкающих турнирную таблицу.

До выборов в Кнессет 23-го созыва осталось ровно два месяца.





