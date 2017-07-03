3 июля 2017 г.
В СССР секса нет: что это было?
Рудковская ответила Галкину
Сталин против Путина
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:22 Кризис в "Адасе": родители обвиняют Лицмана в провале медиации
10:01 Начинающий водитель ехал со скоростью 199 км/ч
09:33 Задержаны шестеро подозреваемых в хищении 33 автоматов М-16
09:24 Девушка, подавшая ложную жалобу на изнасилование, не будет осуждена
08:28 Несовершеннолетний на автомобиле сбил мальчика в Нацерете
08:27 Летний шарав в Израиле: в конце недели ожидается спад жары
07:03 "Министры голосовали за один закон о гиюре, думая, что голосуют за другой". Интервью с Рахель Азарией
05:47 Прогноз погоды на 3 июля: очень жарко, температура выше среднесезонной
22:25 Стрельба в Яффо: ранены три человека
22:12 Офицер ранен камнем, брошенным одним из участников похоронной процессии в Иерусалиме
В Израиле

Кризис в "Адасе": родители обвиняют Лицмана в провале медиации

время публикации: 10:22 | последнее обновление: 10:22 блог версия для печати фото
Кризис в "Адасе": родители обвиняют Лицмана в провале медиации

Родители детей, госпитализированных в отделении детской онкогематологии иерусалимской больницы "Адаса", заявили Второму каналу ИТВ, что процесс медиации, к которому стороны обязал БАГАЦ, ни к чему не привел.

По словам родителей, в этом виновато "эго министра здравоохранения".

В ходе медиации между родителями пациентов и уволившимися из отделения врачами с одной стороны и генеральным директором "Адасы" Зеэвом Ротштейном и министром здравоохранения Яаковом Лицманом с другой стороны, все предложения родителей, по их словам, были отклонены министром здравоохранения "только из самолюбия".

Как утверждают родители пациентов "Адасы", министр здравоохранения упорно отказывается дать разрешение на открытие отделения детской онкогематологии в больнице "Шаарей Цедек".

При этом, по словам источников Второго канала, выдвинутые самим Лицманом предложения являются гораздо более дорогостоящими и неудобными для пациентов. В частности, вместо открытия отделения детской онкогематологии в больнице "Шаарей Цедек" Лицман предложил открыть специальное отделение для иерусалимских детей в центре страны.

Напомним, в марте этого года из отделения детской онкогематологии "Адасы" уволились не менее шести врачей старшей категории, в том числе главврач отделения, и несколько молодых специалистов. Причиной увольнений стал конфликт с новым генеральным директором больницы профессором Зеэвом Ротштейном, который решил объединить отделение детской онкогематологии с отделением пересадки костного мозга.

Также сообщалось, что Вайнтрауб с коллегами вели переговоры с больницей "Шаарей Цедек" об открытии там подобного отделения, однако данная больница все еще не добилась разрешение на это от министерства здравоохранения.

После обращения родителей в БАГАЦ суд распорядился начать процесс медиации между сторонами. Процессом медиации руководит бывший заместитель председателя Верховного суда, судья Эльяким Рубинштейн, несколько недель назад оставивший работу в Верховном суде.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 июня 2017 г.
Кризис в "Адасе": Верховный суд распорядился начать медиацию
// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 июня 2017 г.
Кризис в "Адасе": родители пациентов отказались от медиации
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 июня 2017 г.
Кризис в "Адасе": родители объявили голодовку
// NEWSru.co.il // В Израиле // 13 июня 2017 г.
Гендиректор больницы "Адаса" попросил уволившихся детских онкологов вернуться
// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 мая 2017 г.
Кризис в больнице "Адаса": уволившихся врачей заменят специалисты из-за границы
// NEWSru.co.il // Здоровье // 15 мая 2017 г.
Родители пациентов детской онкогематологии "Адасы" проведут демонстрацию у дома главы правительства
// NEWSru.co.il // Здоровье // 3 мая 2017 г.
Еще трое врачей увольняются из отделения детской онкогематологии "Адасы"







  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 3 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017