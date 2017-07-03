Кризис в "Адасе": родители обвиняют Лицмана в провале медиации

Родители детей, госпитализированных в отделении детской онкогематологии иерусалимской больницы "Адаса", заявили Второму каналу ИТВ, что процесс медиации, к которому стороны обязал БАГАЦ, ни к чему не привел.

По словам родителей, в этом виновато "эго министра здравоохранения".

В ходе медиации между родителями пациентов и уволившимися из отделения врачами с одной стороны и генеральным директором "Адасы" Зеэвом Ротштейном и министром здравоохранения Яаковом Лицманом с другой стороны, все предложения родителей, по их словам, были отклонены министром здравоохранения "только из самолюбия".

Как утверждают родители пациентов "Адасы", министр здравоохранения упорно отказывается дать разрешение на открытие отделения детской онкогематологии в больнице "Шаарей Цедек".

При этом, по словам источников Второго канала, выдвинутые самим Лицманом предложения являются гораздо более дорогостоящими и неудобными для пациентов. В частности, вместо открытия отделения детской онкогематологии в больнице "Шаарей Цедек" Лицман предложил открыть специальное отделение для иерусалимских детей в центре страны.

Напомним, в марте этого года из отделения детской онкогематологии "Адасы" уволились не менее шести врачей старшей категории, в том числе главврач отделения, и несколько молодых специалистов. Причиной увольнений стал конфликт с новым генеральным директором больницы профессором Зеэвом Ротштейном, который решил объединить отделение детской онкогематологии с отделением пересадки костного мозга.

Также сообщалось, что Вайнтрауб с коллегами вели переговоры с больницей "Шаарей Цедек" об открытии там подобного отделения, однако данная больница все еще не добилась разрешение на это от министерства здравоохранения.

После обращения родителей в БАГАЦ суд распорядился начать процесс медиации между сторонами. Процессом медиации руководит бывший заместитель председателя Верховного суда, судья Эльяким Рубинштейн, несколько недель назад оставивший работу в Верховном суде.