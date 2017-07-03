Управление аэропортами: "Не было происшествий в сфере безопасности"

Управление аэропортами опровергло информацию о закрытии воздушного пространства над международным аэропортом. О том, что аэропорт приостановил свою работу из-за "происшествия в области безопасности", сообщили ранее все ведущие израильские СМИ.

Вместе с тем, Управление аэропортами распространило следующее заявление: "Не было зарегистрировано никаких происшествий в области безопасности. Воздушное пространство не закрывалось ни на секунду". Задержки с приемом и отправкой рейсов в Управлении объяснили небольшими интервалами между рейсами, что привело к сбоям в расписании.

В министерстве транспорта редакции NEWSru.co.il сообщили, что в ближайшее время аэропорт вернется к работе по расписанию.





