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В Израиле

СМИ: из-за происшествия в сфере безопасности закрыто воздушное пространство над аэропортом Бен-Гурион

время публикации: 20:19 | последнее обновление: 20:36 блог версия для печати фото
СМИ: из-за происшествия в сфере безопасности закрыто воздушное пространство над аэропортом Бен-Гурион

Около 20:20 радиостанция "Кан Бет" передала, что из-за происшествия в сфере безопасности было закрыто воздушное пространство над международным аэропортом имени Бен-Гуриона.

В сообщении отмечалось, что около 15 самолетов, которые должны были совершить посадку в аэропорту, находятся в воздухе. Диспетчерская службы попросила пилотов отвести самолеты в безопасную зону.

Корреспондент радиостанции сообщил, что последний самолет, принятый аэропортом, совершил посадку приблизительно 40 минут назад.

10 канал израильского телевидения сообщил, что сбои в расписании аэропорта начались в послеобеденные часы. Десятки рейсов вылетели из Израиля с опозданием.

Управление аэропортами сообщило, что информация о закрытии воздушного пространства не соответствует действительности. В ответе, который опубликован сайтом "Маарив, говорится: "Не было никакого происшествия в области безопасности. Воздушное пространство не закрывалось ни на секунду". В Управлении обещают, что в ближайшее время аэропорт вернется к работе по расписанию.

Информация уточняется.

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