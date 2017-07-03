Палестинский араб, напавший в Тель-Авиве на военнослужащего, приговорен к 12 годам тюрьмы

В понедельник, 3 июля, в окружном суде в Тель-Авиве был вынесен приговор Амару Джандабу, признанному виновным в нападении на израильского военнослужащего.

Джандаб приговорен к 12 годам лишения свободы за попытку убийства и вооруженное нападение.

30 мая 2016 года 19-летний Амар Джандаб на пересечении улиц Ицхак Саде и Игаль Алон в Тель-Авиве, вооружившись отверткой, напал на военнослужащего ЦАХАЛа и легко ранил его. Нападавший был задержан сотрудниками полиции.

В ходе следствия выяснилось, что житель Палестинской автономии Амар Джандаб работал на стройке в Гиватаиме, не имея на то разрешения израильских властей. Суд счел доказанным тот факт, что целью нападение на солдата было его убийство.

Как сообщал NEWSru.co.il, во время нападения Джандаб кричал: "Я из Палестины! Я из Палестины!" Ударив несколько раз военнослужащего в лицо отверткой, террорист бросился бежать. В погоне за ним участвовали десятки простых граждан. В том числе, по словам свидетелей, среди преследователей был очень пожилой мужчина, вооружившийся палкой. Пытаясь скрыться от преследователей, террорист забежал в один из жилых домов. Около подъезда собрались около 30 человек, которые не позволяли террористу выйти на улицу. Граждане удерживали террориста в подъезде до приезда сотрудников полиции, которые задержали злоумышленника.