3 июля 2017 г.
последняя новость: 10:22
В СССР секса нет: что это было?
Рудковская ответила Галкину
Сталин против Путина
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:22 Кризис в "Адасе": родители обвиняют Лицмана в провале медиации
10:01 Начинающий водитель ехал со скоростью 199 км/ч
09:33 Задержаны шестеро подозреваемых в хищении 33 автоматов М-16
09:24 Девушка, подавшая ложную жалобу на изнасилование, не будет осуждена
08:28 Несовершеннолетний на автомобиле сбил мальчика в Нацерете
08:27 Летний шарав в Израиле: в конце недели ожидается спад жары
07:03 "Министры голосовали за один закон о гиюре, думая, что голосуют за другой". Интервью с Рахель Азарией
05:47 Прогноз погоды на 3 июля: очень жарко, температура выше среднесезонной
22:25 Стрельба в Яффо: ранены три человека
22:12 Офицер ранен камнем, брошенным одним из участников похоронной процессии в Иерусалиме
В Израиле

Задержаны шестеро подозреваемых в хищении 33 автоматов М-16

время публикации: 09:33 | последнее обновление: 09:45 блог версия для печати фото
Задержаны шестеро подозреваемых в хищении 33 автоматов М-16
Задержаны шестеро подозреваемых в хищении 33 автоматов М-16
Задержаны шестеро подозреваемых в хищении 33 автоматов М-16
ВСЕ ФОТО

Утром в понедельник, 3 июля, была разрешена к публикации информация о задержании шестерых подозреваемых в краже армейского оружия.

Как сообщает пресс-служба полиции, задержанные проживают в Беэр-Шеве и на севере страны.

Согласно официальному сообщению, они похитили 33 автоматические винтовки M-16, а также другое оружие и боеприпасы.

Судя по имеющейся информации, хищение оружия было совершено 26 мая на военной базе "Сде Тайман" в Западном Негеве. 28 мая военные, обнаружившие пропажу, уведомили полицию, и началось расследование.

Следствием было установлено, что похищенное оружие было продано преступным группировкам на юге и на севере страны. Злоумышленники планировали новую сделку по продаже оружия.

При задержании и во время обысков в транспортных средствах и квартирах подозреваемых были найдены 11 автоматических винтовок М-16, карабин, два пистолета, бронежилеты, лазерные прицелы, наркотические средства и наличные деньги на сумму около 200 тысяч шекелей.

Правоохранительными органами конфискованы автомобили предполагаемых преступников.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 3 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017