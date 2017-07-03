Задержаны шестеро подозреваемых в хищении 33 автоматов М-16

Утром в понедельник, 3 июля, была разрешена к публикации информация о задержании шестерых подозреваемых в краже армейского оружия.

Как сообщает пресс-служба полиции, задержанные проживают в Беэр-Шеве и на севере страны.

Согласно официальному сообщению, они похитили 33 автоматические винтовки M-16, а также другое оружие и боеприпасы.

Судя по имеющейся информации, хищение оружия было совершено 26 мая на военной базе "Сде Тайман" в Западном Негеве. 28 мая военные, обнаружившие пропажу, уведомили полицию, и началось расследование.

Следствием было установлено, что похищенное оружие было продано преступным группировкам на юге и на севере страны. Злоумышленники планировали новую сделку по продаже оружия.

При задержании и во время обысков в транспортных средствах и квартирах подозреваемых были найдены 11 автоматических винтовок М-16, карабин, два пистолета, бронежилеты, лазерные прицелы, наркотические средства и наличные деньги на сумму около 200 тысяч шекелей.

Правоохранительными органами конфискованы автомобили предполагаемых преступников.