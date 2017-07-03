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В Израиле

Вновь продлен арест Аси Абутбуля, подозреваемого в убийстве адвоката Хахама

время публикации: 14:04 | последнее обновление: 14:04 блог версия для печати фото
Аси Абутбуль в суде

В понедельник, 3 июля, окружной суд в Ришон ле-Ционе по просьбе полиции продлил еще на четыре дня срок ареста криминального авторитета Аси Абутбуля, задержанного по подозрению в причастности к убийству Йорама Хахама в 2008 году.

Хахам считался одним из наиболее авторитетных израильских адвокатов, специализировавшихся в области уголовного права. В числе его клиентов были Аси Абутбуль, Арье Альперон, мэр Лода Бени Регев и бывший офицер отдела расследования международных преступлений майор Арье Сильверман, который был признан виновным в сговоре с Офером Нимроди с целью проведения незаконного прослушивания. Хахам погиб в результате взрыва автомобиля Isuzu на улице Игаль Алон в Тель-Авиве 11 июня 2008 года.

В 2015 году расследование этого убийства зашло в тупик. 24 мая 2017 года полиция Израиля сообщила о возобновлении расследования в связи с получением новой информации. В этот же день полиция задержала Аси Абутбуля.

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