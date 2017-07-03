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В Израиле

Девушка, подавшая ложную жалобу на изнасилование, не будет осуждена

время публикации: 09:24 | последнее обновление: 09:51 блог версия для печати фото
Девушка, подавшая ложную жалобу на изнасилование, не будет осуждена

Мировой суд в Тель-Авиве принял решение не признавать виновной 27-летнюю бедуинку, которая подала ложную жалобу на изнасилование против своего сожителя-еврея. Суд признал, что у девушки были тяжелые жизненные обстоятельства, и приговорил ее лишь к 120 часам обязательных работ. Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщает газета "Гаарец".

Как рассказала автор статьи Ревиталь Ховель, судебный процесс продолжался 8 лет. В 19 лет девушка сбежала из своей деревни после того, как, по ее словам, родственники похитили и изнасиловали ее за романтическую связь с водителем подвозки.

После похищения бедуинка сбежала из своей деревни и перебралась в Тель-Авив, где стала жить с еврейским мужчиной, который старше ее на 40 лет. Как отмечает Ховель, между ними была интимная связь. Однако в какой-то момент девушке показалось, что сожитель ограничивает ее свободу. Не обнаружив свой телефон, она решила, что мужчина спрятал его.

Тогда девушка подала жалобу в полицию, в которой заявила, что находилась в интимной связи с сожителем против своей воли. Когда выяснилось, что девушка дала ложные показания, она признала свою вину и выразила раскаяние в содеянном.

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