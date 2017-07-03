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В Израиле

Из-за прорыва канализации запрещено купание у побережья Герцлии

время публикации: 11:39 | последнее обновление: 11:39 блог версия для печати фото
Из-за прорыва канализации запрещено купание у побережья Герцлии

В связи с прорывом канализационной трубы запрещено купаться в море у побережья Герцлии. Об этом предупредило в понедельник, 3 июля, министерство здравоохранения. Согласно сообщению Водной корпорации Герцлии, ремонт займет несколько дней.

Отмечается, что разрушенная канализационная линия располагается к востоку от 20-й трассы. Авария произошла из-за того, что трактор, осуществлявший работы для компании "Нативей Аялон", задел канализационную трубу. Мэрия Герцлии пытается устранить причиненный ущерб. Но пока что сточные воды утекают в море.

По сообщению городской администрации, все пляжи города закрыты. Ожидается также увеличение количества медуз у побережья Герцлии, поскольку сточные воды приведут к росту планктона, которым питаются медузы.

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