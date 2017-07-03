Утверждено к итоговому чтению: суд сможет закрывать интернет-сайты по запросу полиции

В понедельник, 3 июля, комиссия Кнессета по вопросам законодательства и юстиции утвердила ко второму и третьему чтениям законопроект, предоставляющий суду полномочия закрывать интернет-сайты, используемые для совершения или пропаганды уголовных преступлений.

Законопроект, инициированный министром юстиции Айелет Шакед и министром внутренней безопасности Гиладом Эрданом, был утвержден 6 голосами при одном воздержавшемся.

Согласно законопроекту, судья окружного суда сможет на основании запроса полиции или прокуратуры распорядиться о полном или частичном закрытии (или блокировке доступа, если серверы находятся за границей) интернет-сайта, в случае, если он содержит контент, связанный с педофилией, пропагандой террора, азартными играми, наркоторговлей или проституцией.

Интернет-провайдеры будут обязаны в таком случае обратиться к поисковым системам с запросом убрать запрещенные сайты из результатов поисков.