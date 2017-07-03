Дина Даян сняла свою кандидатуру на пост председателя "Аводы"

Менее чем за сутки до начала голосования на внутренних выборах в партии "Авода" Дина Даян, одна из восьми кандидатов на пост председателя, сообщила о том, что снимает свою кандидатуру. Она призвала своих сторонников голосовать за Ицхака Герцога.

В штаб-квартире "Аводы" в Тель-Авиве должна состояться пресс-конференция, на которой на вопросы журналистов ответят Ицхак Герцог и Дина Даян.

23 июня свою кандидатуру снял бывший заместитель главы службы внешней разведки "Мосад" генерал-майор Амирам Левин. Он сообщил, что на праймериз поддержит бывшего министра экологии Ави Габая.

Борьбу продолжают действующий председатель партии Ицхак Герцог, Амир Перец, Омер Бар Лев, Эрель Маргалит, Ави Габай, Авнер Бен Закен и Ход Корби.

"Праймериз" на пост лидера "Аводы" состоятся 4 июля, ожидается, что их результаты станут известны в тот же день.