Внимание, розыск: пропал Элиэзер Беньяминов из Беэр-Шевы

Полиция Израиля обращается к населению с просьбой о помощи в розыске 45-летнего Элиэзера Беньяминова, проживающего в Беэр-Шеве, который около 1 часа ночи 3 июля вышел из своего дома на улице Дерех Мацада и до сих пор не вернулся.

Приметы пропавшего, переданные полицией: рост 1.70, худой, короткие темные волосы, щетина, карие глаза. Особые приметы: на руке есть татуировка в виде змеи, есть также татуировки на спине, изображающие оружие, розы и эльфов.

Полицейские просят всех, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении Элиэзера Беньяминова, обратиться в отделение полиции по номеру 08-6462744/5 или по телефону 100.