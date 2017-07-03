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Внимание, розыск: пропал Элиэзер Беньяминов из Беэр-Шевы

время публикации: 13:28 | последнее обновление: 13:50 блог версия для печати фото
Внимание, розыск: пропал Элиэзер Беньяминов из Беэр-Шевы

Полиция Израиля обращается к населению с просьбой о помощи в розыске 45-летнего Элиэзера Беньяминова, проживающего в Беэр-Шеве, который около 1 часа ночи 3 июля вышел из своего дома на улице Дерех Мацада и до сих пор не вернулся.

Приметы пропавшего, переданные полицией: рост 1.70, худой, короткие темные волосы, щетина, карие глаза. Особые приметы: на руке есть татуировка в виде змеи, есть также татуировки на спине, изображающие оружие, розы и эльфов.

Полицейские просят всех, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении Элиэзера Беньяминова, обратиться в отделение полиции по номеру 08-6462744/5 или по телефону 100.

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