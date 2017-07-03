Прецедент: с семьи палестинского террориста затребована компенсация жертвам

Канцелярия окружного прокурора Иерусалима подала гражданский иск против жены и детей палестинского террориста, признанного виновным в гибели четверых солдат ЦАХАЛ, которых он убил в ходе "автомобильного теракта", совершенного им в столичном районе Армон а-Нацив.

Об этом пишет в понедельник, 3 июля, сайт израильской газеты "Гаарец".

Это дело, названное в статье "прецедентным", является первой попыткой взыскать с семьи террориста материальную компенсацию в пользу семей его жертв. Истцы требуют 572.000 шекелей за каждого из погибших, а также возмещения затрат за похороны, надгробия и государственные выплаты семьям.

Напомним, что 8 января этого года был совершен теракт в иерусалимском районе Армон а-Нацив. Грузовик Mercedes с израильскими номерными знаками выехал на тротуар и стал давить военнослужащих, которые незадолго до того вышли из автобуса.

В течение 20-25 секунд автомобиль совершал маневры на тротуаре, наезжая на солдат, и остановился только тогда, когда водитель был уничтожен открывшими огонь солдатами ЦАХАЛ.

В результате теракта погибли четверо военнослужащих: лейтенант Яэль Йекутиэль (20 лет) из Гиватаима, Шир Хаджадж (22 года) из Маале Адумим,Шира Цур (20 лет) из Хайфы, Эрез Орбах (20 лет) из поселка Алон-Швут. Все они были повышены в звании посмертно

Кроме того, 17 человек получили травмы различной степени тяжести.

За рулем грузовика находился 28-летний Фади аль-Кунбара, проживавший в иерусалимском квартале Джабль Мукабр, расположенном по-соседству с районом Армон а-Нацив. Террорист имел израильское удостоверение личности.

Пресс-служба "Института Яд Бен Цви" сообщила, что теракт был совершен, когда гиды этой организации, занимающейся изучением Израиля и распространением знаний о стране среди израильтян, проводили на смотровой площадке Армон а-Нацив мероприятие, в котором участвовали около 300 военнослужащих ЦАХАЛ.

В исковом заявлении прокуратуры говорится, что данный документ имеет целью не только взыскать с семей террориста стоимость всех затрат и компенсацию за потерю близких, но дать недвусмысленный сигнал: государство будет и далее урегулировать подобные дела на уровне гражданских исков.