Пожар в Церкви умножения хлебов и рыб: один из подозреваемых оправдан

Окружной суд Нацерета признал виновным 22-летнего Инона Реувени в поджоге Церкви Умножения хлебов и рыб в Капернауме. Задержанный вместе с ним Иегуда Асраф был оправдан судом.

Инон Реувени признан виновным в поджоге, который был совершен при отягчающих обстоятельствах, а также в преступном заговоре и ряде других правонарушений.

Из материалов суда следует, что поджог церкви был продуман во всех деталях заранее, специально для этого один из обвиняемых приобрел автомобиль Subaru, который затем был запечатлен одной из камер наблюдения на территории церкви.

Сайт Nana10 отмечает, что следственным органам не удалось доказать, что Иегуда Асраф в момент покупки автомобиля знал, что он будет использован поджигателями, и поэтому Асраф был оправдан.

Пожар в католической Церкви Умножения хлебов и рыб в Капернауме (Табха, Кфар Нахум) произошел 18 июня 2015 года. В результате пожара легко пострадали два человека, которые получили отравление угарным газом. Огнем был уничтожен архив и офисные помещения церкви, молельному залу был причинен серьезный ущерб. На стенах здания были написаны отрывки из иудейских молитв.

Спустя несколько месяцев после поджога израильские СМИ сообщили, что церковь получил компенсацию в рамках закон о выплатах пострадавшим в результате вражеских действий. Такое решение было принято заместителем юридического советника правительства по налоговым и экономическим вопросам Ави Лихт.