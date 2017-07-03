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В Израиле

Иегуда Глик приветствовал решение о возобновлении визитов депутатов на Храмовую гору

время публикации: 10:55 | последнее обновление: 12:04 блог версия для печати фото
Иегуда Глик

Депутат Кнессета Иегуда Глик подтвердил информацию о том, что Храмовая гора будет открыта для посещения парламентариями, как евреями, так и арабами. Речь идет о 5-дневном испытательном сроке, передает в понедельник, 3 июля, корреспондент газеты "Маарив" Арик Бендер.

Ранее об этом сообщили представители правительства в ответ на апелляцию в БАГАЦ, поданную Гликом, который является председателем лобби за укрепление связей евреев с Храмовой горой. Депутаты смогут посещать это место, начиная с 23 июля.

Как пишет Бендер, Глик назвал решение о возобновлении визитов депутатов на Храмовую гору "правильным и достойным". "Жаль, что мы вынуждены были дойти до БАГАЦа, чтобы это решение было принято. Я призываю всех депутатов подняться на гору и достойным образом выразить уважение к этому месту, оставив все споры за его пределами", - добавил депутат.

Глик также призвал главу правительства и министра внутренней безопасности сделать все необходимое, чтобы это решение не использовалось для террористической деятельности.

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