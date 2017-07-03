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90 лет спустя: река Харод вернулась в свое исконное русло

время публикации: 14:30 | последнее обновление: 15:00 блог версия для печати фото
Долина Харод

Река Харод, протекающая в Изреельской долине, вернулась в свое исконное русло, которое было пересохшим. После 90-летнего перерыва в реку вновь стала поступать вода из источника Харод. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщает сайт Walla.

Река Харод берет свое начало на склонах холма Гиват-Море, пересекает Изреельскую долину, долины Харод и Бейт-Шеан и вливается в реку Иордан. По дороге она собирает воду из сотен маленьких родников.

Церемония по вливанию воды в реку Харод состоялась в роще возле мошава Гидона. В мероприятии приняли участие представители Управления по делам южного Иордана и регионального совета Гильбоа.

С рекой Харод связано немало страниц еврейской истории. Согласно Писанию, у ее истока судья Гидеон, живший в XI веке до нашей эры, отобрал 300 воинов для нападения на мидианитян, годами разорявшими Страну Израиля.

Его отряд напал на противника ночью. Внезапная атака увенчалась полным успехом – мидианитяне были разбиты, остатки их войска бежали за Иордан. Ночной бой Гидеона считается первой операцией спецназа в истории.

Здесь же расположен киббуц Эйн Харод, который несколько десятилетий считался "столицей" киббуцного движения. Он был основан в 1921 году выходцами из Российской империи, входившими в состав "рабочих батальонов". Одним из основателей Эйн Харода стал лидер движения Ицхак Табенкин.

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