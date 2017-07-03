Дом-музей Хаима Вейцмана включен в международный список Iconic Houses

Дом-музей Вейцмана в Реховоте стал единственным израильским зданием, выключенным в престижный список Iconic Houses. Этот международный список наиболее выдающихся с архитектурной точки зрения зданий составляет фонд Iconic Houses Foundation со штаб-квартирой в Амстердаме. В список может попасть только объект, открытый для публики.

В список Iconic Houses включены более сотни красивейших домов по всему миру, в том числе "Дом Бальо" Гауди в Барселоне, "Вилла Савой" Корбюзье в Пуасси, дом Тео ван Дусбурга в Париже.

Дом, в котором находилась резиденция первого президента государства Израиль Хаима Вейцмана, находится на территории кампуса научно-исследовательского института, носящего теперь его имя. Дом, построенный по проекту архитектора Эриха Мендельсона, отреставрирован и превращен в музей.





