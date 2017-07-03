"Ликуд" и "Байт Иегуди" договорились о подготовке совместного законопроекта о Иерусалиме

Министр просвещения Нафтали Беннет и министр по делам Иерусалима Зеэв Элькин пришли к соглашению о совместной подготовке законопроекта о "единстве Иерусалима", сообщили источники в партии "Байт Иегуди".

По сообщениям приближенных Беннета, в ближайшие дни будет вестись интенсивная работа над текстом законопроекта с целью вынести его на рассмотрение межминистерской комиссии по законодательству уже в следующее воскресенье, 9 июля. В настоящий момент в окружении министра Элькина не комментируют эту информацию.

Напомним, что накануне премьер-министр Биньямин Нетаниягу наложил вето на рассмотрение этого законопроекта на заседании межминистерской комиссии по законодательству. Глава правительства мотивировал это тем, что предложенный текст законопроекта не был согласован со всеми коалиционными фракциями.

"Даже присвоение заслуг имеет свои правила. Невозможно выдвигать законопроект, касающийся Иерусалима, не сотрудничая с министром по делам Иерусалима Зеэвом Элькиным. Деятели в партии "Байт Иегуди" отлично знают, что глава правительства поддерживает закон, ведь он его поддержал еще в 2007 году. Они также знают, что по коалиционному соглашению выдвижение Основного закона обязывает согласие всех коалиционных партнеров", - говорилось в заявлении пресс-службы "Ликуда".

В окружении Беннета заявляли в ответ, что "демонстрировать приверженность единстве Иерусалима необходимо делами. а не словами".

3 июля состоится заседание организационной комиссии Кнессета, на которой будет обсуждаться вопрос о том, на рассмотрение какой комиссии отдать законопроект о еврейском характере государства ("хок леом"). В "Байт Иегуди" настаивают на том, чтобы законопроект рассматривался в комиссии Кнессета по законодательству, которую возглавляет депутат от этой партии Нисан Сломянски а в "Ликуде" требуют создания специальной комиссии, которую возглавил бы депутат от правящей партии. В Кнессете полагают, что этот спор может стать новым очагом конфликта между двумя партиями.