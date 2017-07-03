Певец Коби Перец подал прошение о помиловании

Певец Коби Перец, исполняющий песни в стиле мизрахи, подал президенту Реувену Ривлину прошение о помиловании, передает в понедельник, 3 июля, сайт Nana10. Певец был признан виновным в сокрытии доходов в размере 6 млн шекелей и приговорен к тюремному заключению.

Как отмечает автор материала Моав Варди, на прошлой неделе окружной суд в Тель-Авиве удовлетворил иск, поданный Перецом. Певцу сократили срок пребывания в тюрьме с двух до полутора лет.

По сведениям Варди, прошение Переца уже передано на рассмотрение компетентным лицам. Затем решение по нему примет президент.