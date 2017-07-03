В аэропорту Бен-Гурион закончилась подготовка к встрече премьера Индии. ВИДЕО

Управление материально-технического обеспечения и ресурсов (АМУН) при министерстве обороны завершило подготовку к церемонии встречи премьер-министра Индии Нарендры Моди в международном аэропорту имени Бен-Гуриона. Глава правительства Индии должен прибыть в Израиль во вторник, 4 июля.

В аэропорту был возведен безопасный ангар для нескольких сотен приглашенных VIP-персон и должностных лиц, а также для почти сотни израильских и индийских журналистов.

В центре зала, где будет проходить церемония, была расстелена красная дорожка длиной в 58 метров, возведены помост со 150 посадочными местами, площадка для десятков журналистов и фотографов, трибуна, отсек для съемочных групп, осветительные и съемочные вышки, палатка для VIP-персон, палатка для журналистов и особая комната для должностных лиц.

В самом аэропорту и на площадке, где будет проходить церемония, были установлены сотни израильских и индийских флагов и сотни цветочных букетов. Пресс-служба министерства обороны особо отмечает, при подготовке главный акцент был сделан на безопасности.

Глава АМУН, бригадный генерал запаса Нати Эфрати: "В последние две недели сотрудники управления АМУН совместно с сотрудниками канцелярии премьер-министра и министерства иностранных дел, а также десятками поставщиков и подрядчиков работали над тем, чтоб исторический визит премьер-министра Индии в Израиле начался идеально. Наша работа будет проводиться со всей необходимой чуткостью и профессионализмом с момента посадки самолета премьер-министра Моди и до момента его отлета из страны".