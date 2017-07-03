Полиция обнаружила незаконное оружие в доме жителя Цур Бахер

Утром в воскресенье, 3 июля, полиция задержала жителя арабской деревни Цур Бахер (Сур Бахер) в юго-восточной части Иерусалима, подозреваемого в незаконном хранении оружия.

Как отмечает пресс-служба полиции, супруга задержанного, заметив приближающихся к дому сотрудников правоохранительных органов, выбросила из окна некий предмет. Полицейские обнаружили, что это были оружие и обойма.

Отмечается, что рейд был проведен в рамках борьбы с незаконным использованием оружия, которое попадает в руки преступников и террористов.