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Полиция обнаружила незаконное оружие в доме жителя Цур Бахер

время публикации: 13:37 | последнее обновление: 13:52 блог версия для печати фото
Полиция обнаружили незаконное оружие в доме жителя Цур Бахер
Полиция обнаружили незаконное оружие в доме жителя Цур Бахер
Полиция обнаружили незаконное оружие в доме жителя Цур Бахер

Утром в воскресенье, 3 июля, полиция задержала жителя арабской деревни Цур Бахер (Сур Бахер) в юго-восточной части Иерусалима, подозреваемого в незаконном хранении оружия.

Как отмечает пресс-служба полиции, супруга задержанного, заметив приближающихся к дому сотрудников правоохранительных органов, выбросила из окна некий предмет. Полицейские обнаружили, что это были оружие и обойма.

Отмечается, что рейд был проведен в рамках борьбы с незаконным использованием оружия, которое попадает в руки преступников и террористов.

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