Прогноз погоды на 3 июля: очень жарко, температура выше среднесезонной

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 3 июля, температура воздуха будет немного выше, чем вчера, и выше среднесезонной. Особенно жарко будет во внутренних районах. Высокая влажность на побережье. В утреннее и вечернее время возможна дымка на побережье Средиземного моря и в северном Негеве.

В Иерусалиме – 26-37 градусов, в Тель-Авиве – 24-34, в Хайфе – 25-33, в Эйлате – 31-42. В Беэр-Шеве – 24-41, в Мицпе-Рамоне – 25-39, на побережье Мертвого моря – 33-43, в Ашкелоне – 25-32, в Ариэле – 26-37, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 27-43, на Голанских высотах – 24-39.

Температура воды в Средиземном море – 29 градусов, высота волн – 50-90 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – восточный (до 25 км/ч).

Во вторник-среду ожидается небольшой спад жары, но температура все же будет выше среднесезонной. В четверг температура заметно понизится и будет соответствовать среднесезонной.