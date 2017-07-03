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В Израиле

Предъявлено обвинительное заключение по делу об убийстве Виктора Харитонова

время публикации: 14:22 | последнее обновление: 14:22 блог версия для печати фото
Предъявлено обвинительное заключение по делу об убийстве Виктора Харитонова

Государственная прокуратура передала в суд обвинительное заключение против 44-летнего жителя Ашдода Ярослава Мазариани, подозреваемого в убийстве соседа.

Согласно обвинению, в июне 2017 года Мазариани во время спора с соседом, Виктором Харитоновым, напал на него, избил и нанес ножевое ранение, оказавшееся смертельным.

Причиной конфликта стали оскорбления, услышанные Мазариани от супруги Харитонова, Маргариты, во время телефонного разговора с Харитоновым.

Мазариани вышел на улицу, вооруженный кастетом с восьмисантиметровым выскакивающим лезвием. Он направлялся в квартиру Харитонова, чтобы потребовать извинений, однако наткнулся на супругов уже на улице.

По данным следствия, обвиняемый набросился на Маргариту и сильно ударил ее по лицу, после чего Харитонов встал между ними. В ходе завязавшейся драки обвиняемый нанес Харитонову удар ножом в шею.

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